羅致光：85歲「高高齡」人口10年後急增 料30年後安老服務需求為今天4倍

政府統計處早前公佈最新的人口推算報告，預料至2051年，65歲或以上人口將增至約270萬人。勞工及福利局局長羅致光今在網誌更指出，現時85歲及以上的「高高齡」人口不斷增加，但10年後才「顯真章」，直言若今天不能應對現時人口高齡化帶來安老服務需求增幅，「10年後便難以想像」；並警告若安老服務政策一切不變，30年後的服務需求將約是今天的4倍。

羅致光解釋，在安老服務的政策中，大部份需要長期護理的長者都是80多歲人士。而未來十年，85歲及以上人口增幅較為緩慢，但到2031年開始便會急速上升20年，並由2049年起一直維持在今天數目約四倍的80多萬人。他指出，若不正面面對這個挑戰，對於10多年後步入「高高齡」的人士可能問題不大，但對在2051年後才步入65歲或85歲「高高齡」的人士，挑戰將會更大。

政府統計處本月初發表最新的人口推算報告，預計未來50年間，人口會由去年的751萬，增至2041年到達811萬人口頂峯。其中有38.4%為65歲或以上的長者人口，折合達258 萬人，即屆時每2.8人就有一名長者，比現時長者人口132萬多增兩成。

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