港版國安法︱容海恩指管有「光時」標語違法 楊岳橋反駁無相關條文後改稱由法官處理

「港版國安法」實施3個月，截至上月，共有28人涉嫌違反「危害國家安全的行為和活動」被警方拘捕。本身為大律師的新民黨議員容海恩今日在港台節目《城市論壇》，多次被公民黨黨魁楊岳橋問到巿民管有個別標語是否屬違法時，未能言明，多次透過「貓紙」讀出條文，其後則稱「管有同製作差唔多」，故認為管有「光時」標語即屬法。楊反駁指，《國安法》沒有說明管有個別標語屬違法，諷指「管有同製作BB都唔同啦」；容則死撐案件最終是由法官處理。

楊岳橋在節目中指，《國安法》由公佈至實施只有短短數小時，令人質疑負責執法的警方是否不清楚相關法例？力撐《國安法》的容海恩最初未能說明管有「光時」標語是否違反《國安法》，其後則指是違法。當被質疑《國安法》未見相關條文時，容又改口稱有關案件應交由法官處理，指「法治精神」就是巿民可在被控時向法庭解釋。

楊岳橋認為，巿民若要先接受警方無理拘捕，再等到上庭時才能討回公道，「咁就死得啦」；容海恩則聲言「我覺得好公道」。

民權觀察成員沈偉男認為，巿民若只管有部份標語字句即被警方視為違法，完全牴觸國際人權標準，而巿民若純粹因展示標語，即被視為煽動顛覆國家政權，亦極具爭議。他指，現時除有學者擔心因發表論文而觸犯《國安法》外，亦有不少傳媒和私人機構選擇離港，不再選址香港作為辦事處。

工聯會理事長黃國則力撐「港版國安法」是「有牙老虎」，為香港言論自由劃下「政治紅線」，認為《國安法》推出後香港社會「穩定平和咗好多」，又批評有通識試卷令年輕人錯誤理解中央和香港的關係。

沈偉男反駁指，政府早前委託的研究已指出，通識科並無助長社會發生激進事件，反而更能令學生有多角度思考。沈又形容《國安法》是「飄移的紅線」，指近月所有遊行都不獲警方批准，巿民單是上街購物亦遭檢控，「令人見到香港而家嘅人權狀況係非常差」。

學生批人大繞過香港立法：香港嘅立法權係咪形同虛設？

多名觀眾和學生發言時，亦質疑《國安法》影響港人自由。其中佛教沈香林紀念中學顏同學認為，「港版國安法」若影響圖書館選書的標準，將會影響學術自由及同學追求知識的權力；又認為《國安法》由訂立到實行的過程中，香港人的位置很小，「充其量講，都只係幾個港區人大代表去投票，淪為橡皮圖章咁嘅情況，呢個其實有違前任中國國家主席鄧小平所講嘅一國兩制、港人治港、高度自治原則，同時亦都繞過立法會立法，咁香港嘅立法權係咪形同虛設？」

該校黃同學亦質疑《國安法》實行大陸法，與香港普通法有牴觸，加上審議《國安法》的法官都由特首選擇，同時不設陪審團制度，駐港國安公署的行為亦不受司法覆核挑戰，認為在不透明和不公開情況，「點可以令香港人相信呢條法例，真係可以令香港安定，經濟可以繼續發展落去？」

孫先生則認為《國安法》實施後，香港很多言論自由已經消失，故他和很多香港人一樣決定移民，「香港已經唔再自由，我希望留低嘅港人，繼續努力啦！」

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