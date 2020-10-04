Lunch哥旺角警署外睇《蘋果》被驅趕 笑言閱報被圍橙帶已上國際線 警或拒再做佈景板

「Lunch哥」David今（4日）繼續到不同地區舉行「和你睇《蘋果》」，他與一位同行市民下午來到旺角警署，並坐在警署門口前閱讀《蘋果日報》。

當他開始約一分鐘，大約6名警員岀來，並稱他們二人堵塞報案室的正門，趕他們離開。他們二人最終移至警署水馬外，繼讀閱讀《蘋果日報》及《大公報》。他們閱讀約10分鐘，便離開警署，並隨即發起「和你shop」行動。

他們先後經過花墟、警察體育遊樂會及太子站B岀口等，步行時，他們高呼「香港人加油」、「五大訴求、缺一不可」等口號，不時舉起五一手勢或《蘋果日報》及《大公報》頭版，並唱出《願榮光歸香港》。他們步行約1小時，最終於旺角西洋菜南街便結束行動，整個行動時未見有仼何阻撓。

沿途有市民為他們高呼加油打氣，惟他們起步時，一名身穿黑衣的市民指罵二人，認為他們是「搏岀位」，雙方一度發生口角對罵。

市民Alex解釋，以往與David 一同閱讀《蘋果日報》時，差不多每次為警方以橙帶圍封，故想試驗手持《大公報》會否受同一待遇。David 指，希望透過持續舉辦此活動鼓勵大家支持《蘋果日報》。被問到是次沒有受到阻撓是否與閱讀《大公報》有關，他笑言，警方上次於被圍橙帶的照片登「上國際線」，或警員不想成為佈景板，「睇《蘋果日報》都冇仼何藉口拘捕佢。」

David就讀的中學早前指他身穿校服參與涉及社會或政治活動，於上周二及三（29及30日）罰其停課兩日。David 表示，明日要到警署報到，所以未能上學，最快周二才會回校。他表示，校方近日沒有聯絡他，暫未知是否繼續要求他停課，「我同學校講可以繼續懲罰我，但我反思方法，會係商場反思，咁學校冇嘢講。如果佢唔畀我復課，我就去商場反思下。」

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