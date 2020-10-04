拜登為對手祈禱 撤反特廣告

上周二與美國總統特朗普同台辯論的民主黨總統候選人拜登，與夫人前日接受武漢肺炎測試，結果為陰性。拜登此後繼續選舉拉票活動，除了向特朗普致送慰問，又呼籲民眾做好防疫措施。

籲民眾跟從科學指引防疫

特朗普染疫後，被迫取消近日多個拉票活動。相反，多次被他嘲笑躲在地下室的拜登前日到預料競爭激烈的密歇根州，出席在大急流城（Grand Rapids）由「聯合食品及商業工人國際工會」主持的集會，戴着口罩向民眾發言，表示他為確保安全，先後接受兩次病毒檢驗，結果都是陰性。

儘管在辯論時曾被特朗普取笑與觀眾相隔很遠都要戴口罩，拜登仍表示會為特朗普夫婦祈禱，希望他們早日康復。他指事件不是政治問題，病毒不會自動離開，提醒所有人要十分認真看待，又敦促民眾要跟從科學指引防疫，包括戴口罩、勤洗手和保持1.83米社交距離，要求所有人要「愛國」，稱「現在不是要展示自己很強，而是做好自己本份」。另外，拜登競選團隊在白宮宣佈特朗普會被送到醫院後不久，臨時撤回原定前日播放的反特朗普廣告。

除了拜登，多名民主黨重量級人物都四出為大選造勢，其中拜登的競選拍擋賀錦麗和前總統奧巴馬都在一場視像籌款活動上祝願特朗普盡快康復，拜登的初選對手桑德斯亦確認會到新罕布什爾和密歇根州等地為他拉票。

美聯社/法新社