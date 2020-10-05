【大選驚奇】

確診武漢肺炎的美國總統特朗普仍在馬里蘭州軍方醫療中心治療。白宮醫生康利當地周日早上見記者，指特朗普情況繼續改善，生命體徵維持穩定，希望特朗普最快可以在當地周一出院返回白宮。康利稱特朗普治病期間曾兩度血氧含量下降，他上周五發高燒時血氧含量低於94％要輸氧，約一小時後已毋須輸氧，目前血氧含量維持98％。

特朗普入院治療第二日，在病房拍片「報平安」，自稱情況大為改善，強調未來數日才是「真考驗」。惟白宮前日發放特朗普病情訊息混亂，其醫療團隊跟幕僚長梅多斯（Mark Meadows）說法不一，令人質疑白宮有意隱瞞，引發誠信危機。

特朗普前晚在社交網站Twitter發佈約四分鐘片段，稱前一日入院時「不太舒服」，但「現在感覺好多了」，儘管未來數日才是「真考驗」，他仍希望可「早日回歸」，繼續帶領美國再次偉大。身在華特里德國家軍事醫療中心總統套房的他，聲線略沙啞，髮型、衣履頗為不修邊幅，感覺較前一天片段中的他疲累，但他仍懂開玩笑，指「年紀少我一點」的夫人梅拉尼婭情況良好。

為造勢自辯：我無選擇

他又為之前繼續舉辦競選活動自辯，「作為領袖，你要直接面對問題」，不應躲在白宮避疫，「我無選擇，一定要上前線」，自言正為美國甚至全球武肺病人戰鬥，「我們將戰勝武肺，徹底戰勝」；又感謝醫護照料和各人祝福。

前晚片段比前一天略長，據報特朗普為梅多斯之舉動氣，因此再拍片證明無事。梅多斯上周五早上指特朗普只有輕微症狀，但前日總統醫生康利等在醫院外向記者示意特朗普病情改善未幾，梅多斯就向現場部份記者指特朗普過去24小時身體狀況「非常堪憂」，未來48小時會是他抗病關鍵，「尚未知他可否完全康復」，當時記者已關攝影機，梅多斯要求匿名報道，網上卻有片段拍到這幕。

特朗普病情訊息混亂，《名利場》雜誌指他上周五一度發39.4℃高燒，更有心悸；康利在上述記者會謂特朗普仍有輕微咳嗽、鼻塞等，情況正改善，且已24小時無發燒，但仍服用退燒藥阿士匹靈；他在同日晚上的說法是，特朗普可在醫院套房走動並辦公，「雖未過危險期，但團隊仍審慎樂觀」。梅多斯同晚接受霍士新聞訪問時，指特朗普前一日的確發燒，且血氧含量急跌，令白宮中人擔憂，但之後情況「難以置信地改善」，已退燒、血氧含量亦回升。

上載支持者照片稱感激

另有消息指特朗普上周五早上入院前，曾在白宮接受輸氧，對此康利前日多次帶記者遊花園，指特朗普「周四沒輸氧，現在也無，昨天（周五）跟團隊一起、我們所有人都在時，他亦無輸氧」；康利又在記者會指特朗普「已接受診斷72小時」，換言之特朗普周三確診，與公佈確診的周五凌晨相隔極久，但他之後又澄清特朗普是上周四下午才接受病毒測試，當時已出現武肺症狀。

特朗普昨早在Twitter上載支持者在醫院外揮舞旗幟的照片，留言「非常感激」。

對於特朗普染疫後競選活動被迫中斷，其對手、民主黨總統候選人拜登繼續拉票，但表明不會乘時攻擊染病的特朗普。

美聯社/美國《紐約時報》