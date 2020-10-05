武漢肺炎︱衞生署認染埋流感或加重病情 新一季疫苗資助計劃周四展開

冬季流感季節將臨，加上武漢肺炎疫情夾擊，衞生署衞生防護中心今日宣佈，新一季「疫苗資助計劃」將於本周四（8日）展開。為應對冬季流感季節，合資格人士包括50歲或以上人士、6個月至未滿12歲兒童、孕婦等，應盡早透過計劃接種季節性流感疫苗。

衞生防護中心指，合資格人士可到參與計劃的私家醫生診所，接種獲資助的流感疫苗，每劑疫苗的資助額提高至240元。參與計劃的私家醫生診所可額外收費，而現時約有4成醫生診所不會額外收費。

另外，在「季節性流感疫苗學校外展（免費）」計劃下，政府會安排公私營合作外展隊，或衞生署外展隊到參與學校為學童免費接種疫苗。幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務於10月8日展開，而小學的外展服務於10月22日開始。

衞生防護中心發言人指，流感可於高危人士間引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響，中心呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗。根據過往流行病學情況，冬季流感季節一般會在每年1月開始，而人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，呼籲市民應及早接種流感疫苗。

衞生防護中心又提醒市民，流感病毒與武漢肺炎均可能於今年冬季流感季節傳播，若同時患上，可能會出現更嚴重病情。另外，為預防肺炎球菌感染，「疫苗資助計劃」會繼續為年滿65歲的合資格長者，提供資助肺炎球菌疫苗接種。若未曾接種肺炎球菌疫苗，沒有高風險情況的合資格長者，可接種一劑二十三價疫苗，而合資格有高風險情況的長者則可接種一劑十三價疫苗，並在一年後接種一劑二十三價疫苗。

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