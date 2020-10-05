駱惠寧落區show演給誰看（劉細良）

十一國慶，特區第一把手出巡，到訪港島小西灣74歲吳璧嫻家，吳婆婆十分愛國，將省吃儉用存下的11萬元積蓄轉交中聯辦，以支持抗疫工作。吳婆婆稱，「當時從電視上看到全國各地都在支援湖北抗疫，自己作為中國人，理應盡一分力」。同日到深水埗劏房男徐天民家，拜訪多次被建制媒體訪問的「愛國護旗手」徐天民，他在訪問中直言自己多次舉着五星紅旗上街，出錢出力舉辦撐警、護旗、定期清理連儂牆等活動，為此已花費逾十萬元積蓄。

徐天民的故事感人，他因為頻繁參加愛國護港活動，去年10月被酒樓解僱，其後一直找不到飲食業工作，只好在地盤做散工，他說「好多餐廳都怕被『裝修』，邊有人敢請我？」（而香港人根本不知道徐天民是誰），在黨媒專訪中聲稱目前積蓄快將用光，需要把內地的房子賣掉，妻女需要回到原籍湖南生活。對於駱惠寧親來探訪，徐天民心情激動，「從來未諗過中聯辦主任會嚟探訪，證明我哋平時愛國愛港，做有益社會嘅事，係好有意義，有可能受到中聯辦關注。」駱惠寧特別囑咐隨行人員，要幫助徐天民盡快就業。其實不用主任擔心，徐天民根本已經就業，愛國樣板不就是他的專業嗎？

濫情矯情遭港人訕笑

大家心中有一疑問，這些濫情矯情匪夷所思的樣板愛國show，究竟是給誰看？一個正常香港人，只會問徐先生既然在內地有物業，為了撐警護旗清牆花超過十萬，又用幾十萬買抗疫物資送家鄉，為何還要來香港住劏房及做散工呢？為愛國散盡家財，妻女要返湖南老家生活，這符合人性嗎？背後導演劇本之爛，在於over晒。其實徐先生傾家蕩產式愛國及基層老人吳女士捐11萬抗疫，這些故事並不是說給一般香港人知，因為大家只會訕笑。

中共大樹樣板，由焦裕祿到雷鋒，每次都是政治運動的開始，今天樹立當代雷鋒徐天民，成為毫不利己專門利人樣板，這場訪貧問苦show是給香港權貴階層看。馬逢國、黃定光當面斥責張建宗疫情援助不力，特區政府毫無反應。這些愛國新移民淪為劏房戶，特區政府有冇用心解決房屋供應問題？勞煩黨委書記去責成為「當代雷鋒」搵工，更成何體統！至於兩個特區基層愛國樣板，傳達同一個訊息，就係傾家蕩產式愛國，相比起大孖沙有錢佬無視內地疫情，㩒住荷包，這是向香港富豪們發出的警號。劏房戶徐先生尚且花十萬來撐警護旗，其他有錢人去了哪裏？

同各位溫習一下學雷鋒運動的歷史，話說1959年後毛起用林彪取代彭德懷，於是解放軍刮起個人崇拜風，學雷鋒運動正是由這一點，在瀋陽軍區起步，到1963年全國推廣。林彪力推學雷鋒就是叫大家「要做毛主席的好戰士」，洗刷大躍進失敗餓死3,000萬人慘劇後毛澤東低落的政治形象。今天樹立特區雷鋒樣板，看來一場特區整風運動已經在醞釀之中。大孖沙，睇路！

劉細良

時事評論員