屯門新路牌　飛機標誌變「墜機」

【本報訊】屯門赤鱲角隧道最快年底通車，惟通車前的更換路牌工程率先出事！「道路研究社」發現其中一個位於屯門蝴蝶灣的路牌，印有一個機頭朝地的「墜機」標誌。道路研究社社長邱益彰指，今次是首次在香港路牌上出現「倒轉180度」的飛機標誌，不符英國路牌指引中「飛機標誌機頭不可向下」規定，容易令駕駛者感到非常混淆。有網民指飛機標誌事後已極速被黑紙遮蓋。

團體斥混淆駕駛者

道路研究社邱益彰指，日前駕車到龍鼓灘工作時，驚覺路牌上有「墜機」標誌，「以往都有飛機標誌係轉咗90度、斜少少45度咁，但呢次180度就從來都冇見過。」

邱指路牌原意是指示駕駛者當屯赤隧道公路關閉時，若要前往東涌、珠海及澳門方向，便需折返，但現時路牌標示未能清楚指示，反令駕駛者感到混淆，「個標誌好顯眼，但顯眼到你唔係好知佢係乜嘢意思」。

網民指極速被遮蓋

邱續指，根據英國路牌設計指引《Traffic Signs Manual : Chapter 7》中列明，飛機標誌的機頭方向，任何時候均不可低於水平線以下，意味機頭不可向下。雖然運輸署未有相關規定，惟現時標示方向會令駕駛者感到「唔老嚟」。在道路研究社發文七小時後，有網民指該路牌的飛機標誌已極速被黑色紙張遮蓋。

邱又批評該路牌除飛機標誌出問題外，其他的設計亦問題多，例如路牌上的迴旋處標誌中，「你在此」的道路標示太短，駕駛者難以確定身處哪一條道路，「根據英國指引，『你在此』嗰條路應該貼到最底」。他指香港路牌一直存在此一問題，「以前一條公路嗰啲睇得明都算啦，但呢個係迴旋處，會有U-turn，啲人都唔知自己要轉左定轉右，我就覺得唔得囉。」

邱坦言不清楚運輸署是否已完成路牌的驗收，但認為現時的路牌指引部份內容已相當過時，「佢寫住2019年版本，但個內容係2009年嘅版本」，或會影響路牌準繩度。本報向運輸署查詢該路牌是否出錯，暫未獲回覆。