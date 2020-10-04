世道人生︰無三權分立即無法治（李怡）

距近將近300年了，在1748年，法國思想家孟德斯鳩出版了他的巨著《論法的精神》，提出了人類社會體制最重要的觀點：法治對每個國家至關重要，而保證法治的手段是三權分立，即立法權、行政權和司法權分屬三個不同的國家機關，三者相互制約、權力均衡。

三權分屬三個機關，這不是重點，重點是三機關獨立行使權力，互相制約。立法機關制約行政權，所有行政開支和措施要由立法機關通過法律實施；司法機關以法律專業去裁決行政措施和立法機關的法律是否合憲。如果立法機關受行政機關主導，就不再是獨立行使權力，《基本法》所說的行政機關對「立法會負責」就是空話；孟德斯鳩說，「如果司法權同行政權合而為一，法官便將握有壓迫者的力量」，也不再是司法獨立也。

三權分立的精髓其實就是用立法權和司法權去制約執政權，即行政權。因為行政權在未有民主、未有立法、司法制衡的權力之前，就是專制的絕對權力。

所謂權力，就是一個人能夠支使其他人去做他們不一定願意做的事的能力。孟德斯鳩說，「有權勢的人傾向於侵犯無權勢的人，這是人類生活的一大特點。」「一切有權力的人都容易濫用權力，有權力的人往往使用權力一直到遇有界限的地方才休止。權力具有天然的膨脹性和向惡性，任何權力都會生出腐敗，要防止濫用權力，就必須以權力約束權力。」這是設定三權分立的理論基礎。

「權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化。」這句阿克頓勳爵的名言，概括了人類全部的罪惡歷史—人類所有罪惡，都是權力不受約制、權力濫用所造成的。

孟德斯鳩處於法國君主制時代，為了逃避當時的審查制度，《論法的精神》由友人資助將書稿拿到日內瓦出版。出版後即連續印了22版，對當時和後世發生翻天覆地的影響。美國的《獨立宣言》和《美國憲法》、法國大革命的《人權宣言》，部份立意都源自這部巨著。此後的二、三百年，幾乎所有國家，在制訂憲法中，都列明立法權和司法權的獨立運作，遵循的原則就是三權分立。

當然，由於權力的誘惑實在太大，因此即使在憲法上寫明立法權和司法權獨立的國家，也未必真正實行三權分立。比如中國憲法，也寫明立法、司法獨立，但實際上都要接受黨領導。

如果講明沒有三權分立，行政主導，那就太赤裸裸擺明執政者可以濫用權力，全屬人治，沒有法治了。

1984年公佈《中英聯合聲明》，當時最讓我覺得重要的一句就是對九七後政體的承諾是：「立法機關由選舉產生。行政機關必須遵守法律，對立法機關負責。」《中英聯合聲明》提到兩個國際人權公約在香港有凌駕其他法律條文的地位，因此當時世人都認為「選舉」就是人權公約所定的「普及而平等」的選舉；行政機關對立法機關負責就是間接向選民負責。《中英聯合聲明》和其後據此制訂的《基本法》都沒有「行政主導」這個詞，而整個政體設計，就是三權分立的體制。

所以，今天說香港從來沒有三權分立，說香港實行的是行政主導，那就等於說香港退化到專制社會了。孟德斯鳩說，完全沒有制衡的權力是專制統治，它的統治意識依靠的是「恐懼」。他的另一句名言是：「任何專制國家的教育目的都是在極力降低國民的心智。」這就是林鄭表示要對香港教育「撥亂反正」的原因。

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李怡