12港人送中︱黃店自發製作#save12hkyouth鎖匙扣 民主派區議員派街坊冀持續關注

12名港人涉潛逃被扣深圳已44天，有黃店自發製作「#save12hkyouth」鎖匙扣，獲民主派區議員響應派發，希望港人持續關注事件。

有份派發鎖匙扣的沙田區議員陳兆陽表示，涉事港人家屬委託律師，一直要求與當事人會面但不果，而在中國司法制度下，香港民間「都做唔到乜嘢」，惟他盼港人不忘關注，「如果唔係就會有第13個、14個、15個」。

本地衣物印刷黃店自發製作 望喚起身邊人關注事件

部份民主派人士早前發起中秋「一人一明信片」行動，去信聲援12名被拘內地的港人，沙田區議員陳兆陽今日（5日）在社交網站發文，稱免費派發印有「#save12hkyouth」的鎖匙扣，希望市民務必帶在身上、掛在背包，以喚起身邊人共同關注事件。

陳兆陽接受《蘋果》查詢時表示，有本地衣物印刷黃店自發製作鎖匙扣，並聯絡區議員代為派發，目前有數名沙田區議員協助。

他稱，早前都有參與「一人一明信片」計劃，聲援12港人，坦言即使12人家屬一直要求探視涉事港人，但在中國司法制度下，機會不大，坦言香港民間社會「無乜可以做到」，並認為目前社會關注程度仍不足夠，故希望透過派發鎖匙扣，讓市民透過行動持續關注事件，否則事件有可能再次發生。

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