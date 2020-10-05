賀知義「臨危受命」 大狀：冀盡力捍衞法治、人權和自由

司法人員推薦委員會推薦任命英國最高法院副院長賀知義勳爵（Lord Patrick Hodge）為終審法院非常任法官，特首林鄭月娥已接納推薦，任命有待立法會通過。有法律界人士表示支持，期望對方在制度內挽救香港法治；立法會法律界議員郭榮鏗亦稱，賀知義在香港的法治情況令人憂慮的時候接受任命，相信香港市民和國際社會都希望他能在司法制度內盡力捍衞香港的法治、人權和自由等普世價值。

早前報道：終院外籍法官施覺民不滿港版國安法 辭職提早2年離任 林鄭今刊憲撤銷任命

劉偉聰：有人會續在制度內嘗試改變

本身為大律師的深水埗區議員劉偉聰稱，對賀知義在香港法治狀況備受爭議的聲音中，仍願意來港擔任非常任法官感到驚訝，但對此表示歡迎，「佢臨危受命，橫睇豎睇都係好事」，希望對方對香港法治仍未死心，在香港艱難時刻、爭議之中，「諗點救返（香港法治）」。劉舉例指，不少人批評香港「法治已死」，從而選擇無底線抗爭，但亦有人會選擇繼續在制度內嘗試帶來改變。

郭榮鏗：審議任命時再決定是否投票支持

郭榮鏗則指，市民或國際社會對香港法治信心下降的原因在於行政機關，包括執法者和律政司在執法和檢控方面沒有遵照、甚至違反法治原則，強調司法機構從來都不是市民和國際社會歸咎的主要對象，並認為優秀的海外法官願意來港服務，是否直接反映他對香港法治水平有信心，或反映香港法治情況是否優良，要視乎被任命的法官抱着甚麼心態接受任命。

郭稱，賀知義在香港法治情況令人憂慮的時候接受任命，相信香港市民和國際社會都希望他能夠在司法制度內盡力捍衛香港的法治、人權和自由等普世價值。至於會否在立法會審議任命時投票支持？郭稱，留待相關委員會審議後再決定。

許智峯：如遇壓力和干預應考慮辭職公開發聲

民主黨立法會議員許智峯表明歡迎賀知義獲選為非常任法官，他引述終院非常任法官韋彥德早前曾公開指，英國最高法院法官能否繼續在香港擔任法官，視乎他們的工作是否仍然符合司法獨立及法治。

許認為在近年香港司法獨立備受政治壓力下，賀知義及其他終院非常任法官的海外法官，均有責任監察香港法治和司法獨立，如遇壓力和干預，應考慮以辭職等方法公開發聲及表態，將真相公諸於世，「若對不公義事情沉默，等同變相容許政權利用司法作為政治工具」。

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