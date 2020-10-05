李八方online︱鼎李報名日用5千蚊請10保安 田二少街站義工時薪低過麥美娟

立法會選舉押後一年，今年候選人只要向選舉事務處申報開支，有得全數回水。當中喺新界西競逐連任，身兼G2000主席嘅田北辰最愛自家品牌，喺超過46萬元選舉開支中，逾6萬蚊係幫襯返G2000買polo shirt、義工背心等，仲用埋G2000嘅辦公室、司機同車輛做選舉工作。田二少對街站「義工」亦相當手鬆，用咗超過13萬元作為義工嘅「車馬費」，每個義工只要開街站1.5至2小時，就會獲發100元。

田二少雖然去年區選敗北，但仍然堅持走中間路線，佢未公佈嘅立法會選舉宣傳口號就包括「今日香港的理性聲音」同「香港需要做實事的人」。佢亦似乎相當緊張自己選情，用咗3萬幾元委託一間叫GLOS嘅公司進行關於個人支持度嘅民調，為一眾參選人中少見。

同樣喺新界西競逐連任、主打勞工議題嘅工聯會麥美娟，選舉開支仲勁過身為老闆嘅田二少，高達61萬元，當中佢對街站「工人」相當關顧，街站人員只要開站一個鐘，即穩袋100元，出手高過田二少。

但講到喺新界西選舉開支最高，一定係因為去年區選落敗、被迫由超區轉戰新界西嘅民建聯周浩鼎，佢申報嘅選舉開支高逾109萬元，而喺原本參選當日，佢同該黨主席李慧琼仲用咗成5,000蚊請咗10個保安保護自己，莫非係擔心因為激發林鄭硬推「送中」惡法而受針對？

其他新界西候選人方面，臨危受命頂替公民黨醫生郭家麒出戰新界西嘅大狀梁嘉善，選舉開支就同阿鼎相差超過20倍，只有48,260元。

田大少係李啟廸金主 羅永聰助打選戰收13萬

新界東方面，獲「田大少」田北俊力撐，由過去支持「港獨」變成「政治變色龍」嘅李啟廸選舉開支達75萬元，當中田大少出咗成30萬元畀佢選，係李啟廸主要金主；由曾俊華前政治助理羅永聰創立嘅「蘇杭街一號」，就為李啟廸提供選舉策略意見，收費為13萬元。

喺嗰區暫時選舉開支最少嘅，要數過去喺新東補選中聲稱「天父話我會贏」嘅趙佩玉，佢申報嘅選舉開支只有1,743元。

講到有使錢而選舉開支又最少嘅，要數喺選舉提名期最後一日先報名出戰港島區嘅「爆眼老師」楊子俊，佢申報嘅選舉開支只有9.03元，係7月30至31日提名期間使用電話上網嘅費用。

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