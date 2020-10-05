攬炒巴劉祖廸現真身：同中共相搏到底

在去年反送中運動籌劃多項抗爭活動聞名的連登會員「我要攬炒」（攬炒巴），今晚在連登及YouTube頻道上以真身示人，並透露自己正被中共全球公開通緝。

攬炒巴真名劉祖廸（Finn），今年8月10日警方國安處大圍捕壹傳媒集團創辦人黎智英及前眾志成員周庭等人時，有左報引述警方消息指正在通緝「我要攬炒」團隊26歲成員劉祖迪，並指他在今年1月已逃到英國，與同在英國的羅冠聰及鄭文傑合打國際線。

早前報道：抗暴之戰︱疑政治追殺！攬炒巴海外遇襲腦部受傷 曾透露有人出價100萬攞命

與12港人家屬遭自稱「探子團隊」成員圖勒索

劉祖迪今晚（5日）證實自己與另外5人同時被中共全球公開通緝，他未有披露身在何方，但指真實身份早在8月10日大圍捕後翌日已被《文匯報》等公開。

劉祖迪透露，今年1月1日元旦大遊行期間被捕，亦是反送中運動1萬名被捕者之一，幸警方當時無法證實他的身份，自言與「被消失」一劫擦身而過。

他指近日營救12名抗爭者同時，有不明來歷、自稱「探子團隊」的人意圖向12人家屬及他勒索數十萬。另外經思考希望循四大方向致力從事光復香港藍圖，種種因素下決定以真身示人。

研推動英政府將《聯合聲明》交國際法庭審理

劉續指，四大光復主軸包括願意成為各大地下抗爭組織、前線後勤以至外國政府、議員之間的中間人，為雙方發聲；其次進一步完善攬炒論述，致力遊說國際圍堵中共，撼動共產黨統治根基。

劉祖迪指，他亦會親身推動國際下的香港自治，研究國際法推動英國政府將《中英聯合聲明》交由海牙法庭審理、仲裁。最後是聯同國際盟友，推動真正「民族自決」作為基本人權，由今日起，會以攬炒團隊 Hong Kong Liberty發起人、1萬名被捕義士之一、6位被中共公開全球通緝義士之一這個三重身分，正式接觸有小聯合國之稱的UNPO（無代表國家和民族組織），邁進光復路。

「攬炒Channel」發起投票 決定如何分配眾籌資源

他亦宣布，攬炒團隊會和Stand with Hong Kong團隊和平分家，他會以真身聯同攬炒團隊繼續打國際、本土雙線，Stand with Hong Kong團隊則透過遊說機構以低調、獨立的方式運作。Telegram「攬炒Channel」將會發起24小時投票，由民間決定早前眾籌得來的資源將如何分配。

自揭正職為測量師：做難民不是港人的目標

劉表示，自己正職是測量師，無任何政治、政黨聯繫、背景，因着不輕易放棄的性格驅使，去年反送中運動提出「攬炒」概念和各種行動，雖然有人指他有精神病，劉表明經過一年運動，的確被確診患上嚴重抑鬱，但現真身是為了向中共說明，他已「爬番起身」。

他發表反擊宣言指，光復的路絕不易行，「我哋無可能妄想用一年時間，就可以逆轉過去幾十年犯過嘅錯」，但做難民不是香港人的目標，相反要發揮自身獨特價值在世界各地牽制中共，削弱共產黨經濟實力，一邊贏得國際盟友尊重，一邊開創新局勢，即使被全球通緝亦不會放棄，「我依然會同大家一齊同中共相搏到底」。

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