831半周年太子站外燒垃圾桶 兩男認罪囚四月

網民今年2月29日發起紀念港鐵太子8.31襲擊事件半周年，當晚有大批市民到太子站外悼念，有人在附近堵路及縱火。兩名男子當日在旺角撕書頁焚燒垃圾桶，其中一名荷蘭籍男子被捕後稱因不滿中國政府而犯案。二人早前承認縱火罪，今被判入獄四個月。

兩名男被告依次為鄧振強（42歲，採購經理）及荷蘭籍的De Bruin Edgar Willem Aart（31歲），他們承認於今年2月29日在旺角山東街及洗衣街交界，縱火損壞香港政府一個垃圾桶。

辯方今求情指，兩名被告的背景報告正面。首被告雖有案底，但沒有縱火前科。他早前因另案正守感化令，感化官滿意他的表現。至於荷蘭籍被告，辯方求情稱他因受酒精影響，沒考慮後果才犯案，女友亦稱他不是使用暴力的人，相信這是個別事件。辯方續指，兩名被告已賠償，且兩人並非點火者，縱火規模亦較小，加上兩人已被還柙三個半月，望能輕判。

裁判官梁嘉琪判刑時指縱火危及公眾，但考慮兩人認罪及已賠償等因素，以六個月為量刑起點，在扣減認罪的三分一折扣後，判兩人入獄四個月。

案情指，當日有人於港鐵太子站外堵路，其後有人投擲汽油彈、設置路障，以及用雜物及垃圾桶縱火，其間首被告向火堆放入張紙，而次被告則加入雜物，兩人其後被捕。警誡下兩人均承認犯案，當中首被告謂：「對唔住，我都係一時衝動，先撕我手上本書落去放火。」次被告則自言因不滿中國政府而協助他人縱火。

【案件編號：KCCC346/20】

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