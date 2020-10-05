宣道小學教師上月底遭釘牌 去年遭左報攻擊工作紙散播「港獨」訊息

去年反送中浪潮爆發開始，教育界屢被北京陣營針對，更有多名老師被黨媒狙擊。前特首梁振英牽頭的「803基金」更申請司法覆核，要求公開被投訴教師名單。教育局今晚（5日）突然回覆個別傳媒查詢時指，「經過深入調查及公允的紀律程序後，於本年9月下旬取消一名教師的註冊」，並向其所屬學校高層發譴責信。

消息人士向《蘋果》透露，被取消註冊的教師於九龍塘宣道小學任教。網媒《香港01》則引述消息人士報道指，涉事學校為九龍塘宣道小學。教育局稱，該名教師嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播「港獨」信息，不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制和法律地位，「很明顯，在課堂散播『港獨』信息不是一時疏忽，而是有計劃的行為，而當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害。」

局方續表示，為保障學生的利益、維護教師的專業及社會大衆對教學專業團隊的信任，教育局決定取消有關教師的註冊，被取消註冊的教師不能再擔任教師。

教局又稱，有關教師在調查中有足夠的申述機會，亦有尋求法律顧問的協助，局方在充份考慮其申述的內容後才作出決定。教局亦已就該校校長、副校長的監管不力，向他們發出譴責信。至於其他沒有考慮教學內容是否恰當，而使用獲提供的教案和教學材料進行教學的教師，教育局亦發出了書面警告。

教局表示，事件反映「無論案情有多複雜，調查有多費時，面對的法律挑戰和壓力有多大，教育局都一定會鍥而不捨，對教師涉嫌專業失德的個案嚴肅跟進到底」，強調會依法作出取消註冊的決定，以抽出「害群之馬」。

教協譴責教局黑箱作業 葉建源：會協助教師上訴

教協回應表示，一直跟進有關個案，並深入了解情況，認為教育局決定取消該教師的註冊，處以教育界的極刑，程序既不公義，結果也絕不合理，教協正協助老師全力上訴。

對於教育局指老師有計劃地散播港獨信息，教協認為完全不符實情；而該局在沒有認真聽取答辯的情況下，單方面作出判決，還向學校校長和老師分別發出譴責信和書面警告，是恫嚇學校管理層的卑劣行為，教協認為絕對不能接受。教協認為教育局未能做好本身應有的公正公平的調查工作，還為求自保和推卸政府在管治失誤的責任，諉過於教育界及個別教師，過程中黑箱作業，不辨是非，教協對此予以強烈譴責。

身兼教協副會長的教育界立法會議員葉建源補充，該名被取消註冊的教師曾向教協求助，教協會協助他循法律途徑向教育局及法庭上訴。

《大公報》去年9月曾報道，一名教師曾製作一份工作紙，要求小五學生在觀看港台於2018年訪問前香港民族黨召集人陳浩天的訪問後，回答工作紙上的問題。該工作紙問及學生甚麼是言論自由、陳提出港獨的原因，以及詢問學生如香港沒有言論自由將變成怎樣。根據該報道，老師曾要求學生不可帶該工作紙回家。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！