去留議會●特稿︱延任一年亂部署 建制議員留後路

人大宣佈立法會議員延任一年，逾19名原定於10月任期屆滿後不再連任告別議會的現任議員，重回崗位繼續議員生涯。《蘋果》翻查議員個人利益登記冊，發現因為民主派區選大勝而失落區議會（一）議席的民建聯劉國勳謀定新發展，包括開設公關公司、擔任建築公司的大灣區事務顧問，民建聯九西議員蔣麗芸也申報出任新世代培育基金有限公司董事，但職位非受薪。

今屆立法會會期開始前夕，《蘋果》盤點至少19名議員宣佈尋求連任，包括12名建制和7名泛民，其中民建聯在多區換將，資深議員蔣麗芸、梁志祥和黃定光都退下火線，而只擔任一屆的議會新丁劉國勳去年區選落選，加上因為民主派於區選大勝而失落過去一直屬建制派囊中物的區議會（第一）議席，需要另謀出路。

民主派方面亦有專業議政莫乃光、李國麟、邵家臻和街工梁耀忠等因不同原因，無緣再戰議會。

最終政府取消選舉並由人大決定第六屆議會延任一年，打亂不少人的部署。翻查資料，劉國勳在9月頭向立法會申報，分別出任中國路橋（香港）有限公司大灣區事務顧問，以及創壹顧問有限公司董事。

蔣麗芸申報出任公司非受薪董事

劉國勳接受查詢時承認，自從去年知悉未能爭取連任後，已經為「轉行」做好準備，包括成立顧問，打算未來向公關、公共事務發展，惟人大決定現屆議員延任一年，他推掉部份新職重返議員崗位，又說現時保留的兩份工作都是顧問性質，相信工作量不大，能兼顧議會工作。

劉坦言，知悉無法參選時，已經解散立法會議員辦事處的員工，至人大宣佈延任後，則重新聘用4個新職員，辦事處目前再度投入服務。

其他原定於10月告別議會的議員則沒有明顯異動，讓路予經補選入局的黨友鄭泳舜、不再爭取冧莊的蔣麗芸申報出任新世代培育基金有限公司董事；讓位予霍啟剛的體育、演藝文化及出版界議員馬逢國則在9月申報出任藝源文化教育基金會有限公司文教活動委員會主席。

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