CIC尚有7名被羈留人士絕食抗議 歷99日體重全下降18公斤以上 入境處拒對話

被批評如「黑獄」、 專門羈留違反《入境條例》或等候遣返人士的青山灣入境事務中心（CIC），自6月29日起，已有一群被羈留人士為抗議被無理關押，開始進行絕食，至今已達第99日，尚有7名被羈押人士堅持絕食抗議。

據CIC關注組獲得絕食者的體重和血糖記錄表顯示，該7名絕食者於近100日內的體重均下降18公斤或以上，有人甚至跌逾26公斤。關注組成員指入境處拒絕與關注組及立法會議員對話：「無對話係無辦法有任何嘢發生，一班絕食者都係無盡咁等待同煎熬中。」

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職員要求絕食者喝高糖飲品後才度血糖值

一直關注事件的CIC關注組，多月以來都收到絕食者向其義工提交的體重和血糖記錄表，以記錄自第一天絕食以來的身體變化。據關注組獲得的記錄表中，顯示了絕食者自6月29日起所記下的血糖值、以及7月7日至8日起開始記錄的體重數字。

CIC關注組表示，絕食者們一直有在CIC裏的醫療室作身體檢查，每兩日會量度一次血糖值，體重則每日都有量度。然而，據悉該「身體檢查」只會量度血糖及體重，絕食者更會被CIC職員要求喝完糖份高的飲品後，才量度血糖值，質疑中心是否真正關注絕食者的身體健康：「身體檢查亦都係CIC將絕食者擺去同其他羈留人士唔同樓層嘅理由，可以係為咗隔絕佢哋，亦都可以係懲罰佢哋。因為醫療層禁煙、少放風時間，亦唔可以同其他羈留人士溝通。」

有絕食人士體重跌逾26公斤

絕食者們會自行記下自絕食以來的身體變化，再將體重和血糖記錄表交給關注組義工。據記錄表中其中一名絕食者的體重顯示，7月8日首次量度體重時有95公斤，至9月26日已跌至77.3公斤，即下降了17.7公斤。至於血糖值，於這段時間徘徊於至3.9至6.7不等。

CIC關注組指，接近100天的絕食中，絕食者們一直和極端的飢餓、身體消瘦及痛症搏鬥，他們的體重下降了接近20公斤，更有人跌逾26公斤。

一直有探訪絕食者的義工親眼見證絕食者變得臉頰凹陷、身體變差。有關注組成員表示，「我曾經隔了三個星期才去探一位絕食者，去到時我有嚇到，因為佢明顯瘦咗，去到一個位係對眼喺塊臉度不成比例嘅大。其他義工去到探訪時，啲絕食者坐低之後，再企返起身明顯好辛苦，行路都係好虛弱、好慢咁行。呢啲觀察都令我哋好痛心。因為我哋都係喺佢哋開始絕食嘅時候就探佢哋，所以會好睇到佢哋身體嘅變化，知道絕食對佢哋身體嘅傷害。」

家庭醫生：血糖值低於4 有生命危險甚至壞腦

家庭醫生林永和表示，若一個人不進食，身體短期及長期都會有反應，3星期後或會致死。若完全不進食，但有喝含糖份飲品，「如有外來糖份吸收，就會影響血糖值；如果完全唔食嘢，就會靠肝去分解儲藏的糖出嚟。」

林永和指，血糖值低於4，可算是低糖狀況，「可能會暈、甚至抽筋，有生命危險，可能會整壞個腦」。他又指，一個人若一個月內無故瘦3公斤，便要留意：「如果6個月瘦咗體重嘅百分之五，已經算多；如果食嘢太少，除體重下降外，都可能引致心律不正，甚至有機會猝死。」

CIC關注組成員表示，希望能跟入境處就目前情況對話，「而家入境處係拒絕同關注組、立法會議員有對話，去傾呢班絕食者同被羈留人士嘅狀況。無對話係無辦法有任何嘢發生，同埋一班絕食者都係無盡咁等待同煎熬中」。

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