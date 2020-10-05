兩男生涉於行人隧道內放下丫叉彈珠 警被質疑作口供

今年初武漢肺炎指定診所選址爭議於多區掀起示威潮，有人於天水圍堵路縱火。事發後兩天，警方在區內截獲兩名男學生，指他們將丫叉和89粒鋼珠置於行人隧道。兩人被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今開審。涉案警員在盤問下供稱，兩被告在隧道口放下裝有涉案物品的紙袋後，交談了數分鐘，其間他在附近駐足觀察。辯方指出，警員無論在控方主問、書面供詞抑或記事簿中，均沒提及有關觀察，質疑他作口供。警員不同意。

兩被告為魏天樂（19歲）和梁皓然（18歲），他們被指於今年2月17日在天水圍天業路行人隧道外犯案。

警員陳建鴻供稱，當日凌晨他與三名同僚乘警車巡邏，駛經天業路公園停車場時，發現兩名男子在車前約15至25米外走過。兩人均背著深色背囊，分別身穿黑色及白色連帽衞衣，其中首被告魏天樂手持一個啡色紙袋，次被告梁皓然則手持一個白色紙袋。陳於是下車尾隨兩人進入行人隧道，女警26768則殿後。

陳續稱，兩被告在隧道內突然一同放下紙袋，然後沿濕地公園路離開，再經行人天橋往天葵路。陳一直尾隨，其間收到女警通知，稱在白色袋內發現鐵製丫叉、橡筋、鋼珠及六角匙，啡色袋內則有膠水、洗甲水、濾紙、氣油罐、剪刀及樽。陳遂向警車主管報告，並在天葵路截停兩人，表明身份及出示委任證，未幾另一隊警員亦到場協助。

陳稱，他負責在現場調查梁皓然，並在其背囊內搜出防毒面罩、濾嘴、打火機及面巾。梁拒絕回答有關物品用途的問題。至於魏天樂則由警員23353負責調查。其後兩被告當場被捕，並在警誡下稱「我冇嘢講」。

陳表示，他尾隨兩被告期間，視線從沒離開兩人，而且沿途沒有其他人。其後女警到達天葵路，向陳展示兩袋內的物品，與其所述相同。

控方要求將有關證物呈堂，遭辯方反對。裁判官王證諭遂將之列為爭議事項，稍後再作裁斷。

片段中紙袋與證物形狀不同 警稱相信是同一個袋

控方於庭上播放閉路電視片段，顯示案發當日魏天樂的住所大堂情況，可見當日凌晨12時52分，梁皓然經大堂進入大廈，當時梁兩手空空。約10分鐘後，兩被告一同經大堂離開大廈，各自手持兩個袋。陳供稱，兩人各手持的其中一個紙袋，與涉案兩個紙袋一樣。辯方質疑，影片中出現的白色紙袋是直身長形、有花紋，警方檢獲的紙袋則是打橫長形。陳同意，但謂：「我相信係同一個袋。」

辯方又質疑，陳供稱在停車場內發現兩被告的蹤影，但平面圖顯示警車沒駛進停車場。陳看圖後更正說法，同意警車並沒進入停車場，稱：「以我認知，以為喺停車場裡面。」

陳在盤問下補充，兩被告在隧道出口放下兩個紙袋後，交談了數分鐘，其間陳在附近駐足觀察，但聽不清談話內容，僅見兩人的「口角有郁動」。辯方質疑，陳供稱當時他與兩被告相距8米，是整個跟蹤行動中最接近的距離，應是最佳觀察位置，但陳一直對駐足期間的觀察隻字不提，質疑他作口供。陳不同意。辯方續指出，從陳的書面供詞字面看來，兩被告放下紙袋後，隨即離開隧道，陳同意。

陳又在盤問下供稱，相信女警一直緊隨其後跟蹤兩被告，但自言一直專心觀察兩被告，故不知女警當時位置，而女警與自己保持一段距離，不在其視線範圍內。

陳又供稱，白色紙袋內有一個黑色工具連接器，估計是用來連接水管。在辯方盤問下，陳承認書面供詞沒提及該連接器，只稱：「一時疏忽，唔記得咗。」辯方反對控方將連接器呈堂，稱物品與案件無關，王官亦將之列為爭議事項。

【案件編號：TMCC201/20】

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