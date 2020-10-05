12港人送中︱飛行服務隊兩度出動疑追蹤12人快艇 「不知情」說法揭警謊

12名港人8月23日「被送中」，香港警方否認事前知情。《蘋果》調查發現，隸屬保安局的飛行服務隊，當日一架定翼機「B-LVB」罕有地於清晨出動，由早上4時30分起在西貢布袋澳上空盤旋達3小時，至7時半飛往東南面海域，疑似於空中偵察及跟蹤目標。立法會議員譚文豪認為，定翼機出動的時間及位置，均與警方早前公佈12人登上快艇及駛離香港海域的資料脗合，令人對警方聲稱對12人行動不知情的說法再起疑竇。

12名香港青年被扣留在深圳鹽田看守所逾一個月，家屬及其委託律師至今未能接觸他們。外界曾質疑港警事前知情，並將資料通報予中國執法機關；警務處處長鄧炳強於8月27日曾聲言，「唔係一個跨境一齊合作嘅行動嚟」，稱警方仍在掌握資料；警方其後曾發聲明「強調有關指控失實，並對此表示遺憾」，稱於8月28日才接獲中國執法部門通報事件，但拒公開雷達資料。

凌晨罕出動 低飛繞圈 疑跟蹤快艇

據《蘋果》了解，8月23日一架飛行服務隊定翼機，曾於凌晨4時出動特別任務。航班追蹤網站FlightAware顯示，該定翼機「B-LVB」，凌晨4時19分自赤鱲角機場出發，繞過香港島及南丫島，於4時30分起一直在西貢、東龍洲及果洲群島之間海面上空盤旋達3小時。

該定翼機初時與海面保持1,000米高度，大約於6時15分突然爬升至2,000米；直至早上約7時、即香港警方稱12名港人在布袋澳登上快艇的時間，該定翼機一直在附近上空盤旋。

至早上約7時半、亦是警方指快艇由香港東南面水域進入內地水域的時間，定翼機突然下降回1,000米高，同樣朝香港東南面海域方向飛行，似在追蹤目標。從飛行軌迹可見，定翼機是以繞圈方式朝東南方飛行，顯示追蹤目標或是船隻，因定翼機的飛行速度較船隻快，故需以繞圈方式跟蹤。

最近僅距快艇28公里

警方於上月26日曾發新聞稿，指水警的數碼雷達保安系統紀錄，偵測到該快艇約8時許離開香港水域界限約10.9海浬，向東南方航行。而根據該定翼機的飛行紀錄，定翼機亦於8時後飛離香港水域，並於空中盤旋半小時，約於8時14分最接近廣東海警局公佈查獲快艇的位置（21°54′00″N，114°53′00″E），若單以經緯度計算，兩者距離最近約為28公里。

定翼機最後於8時15分回航，8時36分返回赤鱲角機場。12名港人則於9時許，被廣東海警局查獲。

其後飛行服務隊一架H175獵豹直升機「B-LVH」，於當日早上9時25分出動，往快艇被截查位置的方向飛行，但根據追蹤網站紀錄，直升機信號在距離涉事地點約40公里處突然消失，再出現已在半小時後，於距離事發位置28公里處反方向飛返香港；該網站推算直升機折返的位置，正是快艇被截查的位置附近。

配監視雷達 可空中攝影

據了解，定翼機「B-LVB」主要負責訓練工作，包括搜救及偵察目標，除非有特別任務，該定翼機甚少於凌晨出動，亦只會在出現偵察目標時，才於上空一直盤旋。翻查該定翼機由8月18日至10月3日的飛行紀錄，除8月23日外，未曾在清晨出動。

飛行服務隊網站顯示，定翼機「B-LVB」與「B-LVA」同為「挑戰者605」型號，屬多用途噴射機，巡航速度每小時470海浬，配有兩名機師及1名空勤主任，主要用作搜救及空中偵察。機上配備監視雷達、電光/紅外線系統及空中自動識別系統，亦可進行空中攝影。H175獵豹直升機則屬於多用途運輸直升機，主要用作搜救，機上設有探射燈、搜索雷達、拯救吊機及輔助吊機及緊急醫療監察裝置等。

警方或港府或早知情 向大陸篤灰

曾任民航機師多年、立法會議員譚文豪指，「B-LVB」距離海面1,000米高飛行，對定翼機而言是較低的高度，可偵察海面目標，而一般在進行搜索搜救時，機身才會於半空不斷盤旋，以尋找海面上的特定目標。對於「B-LVB」曾在半中盤旋達2至3小時，「係咪監視呢班船嘅情況呢，睇表面係好大機會嘅」，並指機身一度爬升至2,000米高，不排除是避免被陸地或海面上的人士發現。

譚又指，「B-LVB」屬於噴射機，若要與海面保持1,000米高，需以每小時300公里航速飛行，如目標速度較慢，便有可能要以繞圈飛行的方式跟蹤，「因為佢唔能夠飛得太慢」。譚認為，「B-LVB」出動的時間及位置，均與警方早前公佈12名港人「被送中」的案件脗合，不排除警方或港府早已知情，並將涉事快艇的資料，通報予中國執法部門。

立法會議員涂謹申則指，定翼機主要用作搜索，並非做救援任務，而飛行服務隊一般不會進行恆常巡邏，「唔會冇事冇幹周圍巡吓」，一定有特定目的才出動，飛行服務隊為本港紀律部隊之一，支援警方及其他執法機構執行職責，並提供搜救及救援等工作，涂認為警方實際上不可能不知道，「飛行服務隊知情點會警方唔知情？」

飛行服務隊為本港紀律部隊之一，支援警方及其他執法機構執行職責，並提供搜救及救援等工作。

就定翼機出動時間及位置均與涉事快艇相似，飛行服務隊未有正面回應當日出動原因，以及任務是否追蹤該快艇，僅指並沒有關於涉及港人被內地海警截查的任何資料；又指由於事件懷疑涉及跨境犯罪活動，沒有任何補充資料及不作評論。至於警方至截稿前未有回應。

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