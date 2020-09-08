竹篙灣檢疫營增2,000單位

【本報訊】本港疫情反覆，近日接連有源頭不明感染個案，發展局局長黃偉綸昨在網誌表示，竹篙灣第二期檢疫營舍9月中已落成，提供900個單位，目前第三和第四期項目已經動工，工程進展順利，目標今年年底完工，提供額外2,000個單位，屆時全港檢疫單位數目將超過4,000個。

設14無障礙單位

黃偉綸表示，工程團隊建造竹篙灣第二期檢疫營舍時花了不少心思，例如協助輪椅使用者接受檢疫，特別增設14個無障礙單位，提供暢通易達的洗手間和淋浴設備，並打通單位與相鄰單位，方便親屬或照顧者入住。第二期營舍之間與第一期營舍一樣，分別設有「污物走廊」（dirty corridors）和「潔淨走廊」（clean corridors），以降低感染和傳播病毒風險。

黃表示，工程團隊又善用地形，在大樓間騰出部份位置栽種植物，綠化環境。大樓外牆亦配上不同顏色和圖案，用以分作不同區域，亦為營舍帶來生氣。單位內牆採用柔和顏色，希望能注入正能量，紓緩檢疫人士心情。

黃偉倫表示，政府會保持警覺及做好準備，包括興建更多檢疫和治療設施，提升應對疫情能力，料年底竹篙灣第三和第四期項目完工後，可再提供2,000個單位，屆時全港的檢疫單位逾4,000個。