職訓局學生違反宵禁令 開學日遭撤保釋

去年11.11網民發起「黎明行動」，堵路發動三罷，兩名青年當日清晨在旺角遇警截查，疑被搜出雷射筆及伸縮棍，早前被控，獲准保釋，但須守宵禁令。其中一名被告昨日凌晨1時許在東涌被警員截查，違反宵禁令，今被帶到法庭應訊。主任裁判官羅德泉撤銷其保釋。被告原定今日開學，還柙將令他無法繼續學業。

案件今在西九龍裁判法院提堂，涉案被告學生郭焯彥（19歲）面對一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，指他去年11月11日在彌敦道687號外，管有一個可發出鐳射光束的裝置及一支伸縮棍。

郭今被押上法庭應訊。控方透露，巡邏警員於本月4日凌晨1時許在東涌逸東邨停車場看見多名男女高聲傾談，遂上前截查，發現被告違反晚9朝7的宵禁令，並指東涌與被告報稱位於荃灣的住址相距甚遠，認為被告明知故犯，要求法庭取消被告的擔保。

辯方坦言「冇藉口解釋」，對於違反宵禁令責無旁貸，惟希望法庭考慮被告當時並非形迹可疑或干犯罪行而被截查。辯方申請保釋，但最終被拒，被告須還柙候訊。

據了解，被告已報讀職業訓練局為期一年的文憑課程，原定今天開學。本案另一名被告為17歲彭姓男子，案件定於12月21日預審。

【案件編號：WKCC1002/20】

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