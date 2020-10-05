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職訓局學生違反宵禁令 開學日遭撤保釋

49分鐘前

去年11.11網民發起「黎明行動」，堵路發動三罷，兩名青年當日清晨在旺角遇警截查，疑被搜出雷射筆及伸縮棍，早前被控，獲准保釋，但須守宵禁令。其中一名被告昨日凌晨1時許在東涌被警員截查，違反宵禁令，今被帶到法庭應訊。主任裁判官羅德泉撤銷其保釋。被告原定今日開學，還柙將令他無法繼續學業。

案件今在西九龍裁判法院提堂，涉案被告學生郭焯彥（19歲）面對一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，指他去年11月11日在彌敦道687號外，管有一個可發出鐳射光束的裝置及一支伸縮棍。

郭今被押上法庭應訊。控方透露，巡邏警員於本月4日凌晨1時許在東涌逸東邨停車場看見多名男女高聲傾談，遂上前截查，發現被告違反晚9朝7的宵禁令，並指東涌與被告報稱位於荃灣的住址相距甚遠，認為被告明知故犯，要求法庭取消被告的擔保。

辯方坦言「冇藉口解釋」，對於違反宵禁令責無旁貸，惟希望法庭考慮被告當時並非形迹可疑或干犯罪行而被截查。辯方申請保釋，但最終被拒，被告須還柙候訊。

據了解，被告已報讀職業訓練局為期一年的文憑課程，原定今天開學。本案另一名被告為17歲彭姓男子，案件定於12月21日預審。

【案件編號：WKCC1002/20】

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宵禁令職訓局管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪羅德泉
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