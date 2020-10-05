舞台設計師涉藏士巴拿被控 警疑曾謂「有乜拉咗返去先講」

市民去年萬聖節在太子悼念8.31事件兩個月，及至翌日凌晨，一名舞台設計師在旺角遭警員追截，搜出摺刀、士巴拿及鉗等物品。男子及後被控管有攻擊性武器罪，案件今在九龍城法院開審。拘捕被告的警員作供時承認，當日查問被告前沒有施行警誡。辯方指被告曾欲在背包中找出工作證明，卻遭警員制止並謂「有乜拉咗返去先講」。

深水埗警區第二梯隊警員余展宏供稱，去年11月1日凌晨和同袍乘警車往水渠道方向巡邏，其間發現五名黑衣人站在水渠道及通菜街交界，當中被告張子軒（27歲）以及另一名揮動美國國旗的男子沒有蒙面。警車向著黑衣人方向行駛，不久後余下車，黑衣人見狀迅即往界限街方向逃跑。余認為那些黑衣人與早前發生的非法集結有關，故有需要截查他們，於是展開追捕。

五名黑衣人逃跑期間，部份人曾分散跑走。被告跑至運動場道及洗衣街交界時失足倒地，最終在旺角運動場道12號至14號金明閣地下外遭余制服。

余從被告身穿的外套袋中搜出一隻勞工手套後，問被告為何在現場一帶出現，被告答稱剛與友人用膳；至於為何袋著手套，被告則謂毋須解釋。

余再從被告背囊內搜出涉案摺刀、士巴拿及鉗，另搜出萬用鉗、冰袖、消毒酒精紙巾、八個藍色外科口罩、十多對勞工手套、三個打火機等物品。余問被告上述物品有何用途，被告自言從事舞台設計，該些物品是工作之用，惟他沒有提供工作證明。據同意案情，余以涉嫌非法集結及藏有工具可作非法用途罪名拘捕被告。余稱查問被告時沒有作出警誡，因他認為不需要即時警誡。

被告遭截查時與非法集結事件相距三小時

余接受辯方盤問時解釋，他指被告受查時沒提供工作證明，意思是被告無法提供工作證明。惟余承認沒有協助被告翻查手提電話或背囊內可有相關證明。辯方向余指出，被告其實曾在背囊內尋找工作證明，惟余叫他「唔准郁」，並在被告停下後謂：「唔好講咁多，有乜嘢拉咗返去先講。」余一概否認。

余向辯方確認，從他發現被告等人至從警車下車期間，看不見曾發生疑似非法集結。

偵緝警員陳嘉煒接受辯方盤問時確認，案發當天凌晨接手被告案件後，等候了兩小時才為被告拍照及打指模，其間二人沒有對話，亦沒有查問被告職業。

辯方則指，實情是陳有問及被告的職業；當他得悉被告為舞台設計師時，曾問被告會否將今次事件寫成劇本，被告表示需搜集資料及再作考慮。陳聞言質問：「會唔會寫到警察好衰㗎？」被告稱其創作會反映事實。惟陳對上述說法一概否認。

控方舉證完畢後，被告選擇不自辯，亦不傳召證人。辯方結案陳詞指，被告遭截查的時間，與控方所稱在旺角警署一帶發生的非法集結，相距約三小時，其間事態可以有很多變化，控方未能證明涉案物品與堵路有何關聯。此外，當時被告已即時就涉案物品用途提供合理解釋，而他的工作也並非固定性質。

裁判官張天雁押後案件至本周五裁決。

【案件編號：KCCC582/20】

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