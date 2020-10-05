李八方online︱肥佬黎切燒豬賀《9點半蘋果新聞報道》首播

萬眾期待！《9點半蘋果新聞報道》今晚正式首播，壹傳媒創辦人黎智英今日同埋主播曾美華、陳美茵，仲有一眾同事係將軍澳蘋果日報大樓主持切燒豬同拜神儀式，仲寄語新節目日後可以更多元化，唔好淨係「直」（直接）播出咁悶喎。

在切燒豬同拜神之前，黎智英話今日係《蘋果》徇眾要求第一次播《9點半蘋果新聞報道》，好榮幸今日可以嚟到開幕。佢仲語帶相關咁話，「希望將來直播唔係真係咁『直』（直接）播，可以畀多啲人、畀多啲興趣、畀多啲變化，唔好淨係『直』播咁悶。」

黎智英之後同曾美華、陳美茵攜手主持切燒豬儀式，拜神祈求節目拍攝工作順利，仲同一眾同事大合照。

將會喺今晚率先同大家報道新聞嘅曾美華，就同八方講話事隔6年再次報道新聞都有「少少緊張」，「又要出返嚟報，仲要係另一個平台，開心嘅，可以有第二把聲音出嚟」，仲話「喺呢個平行時空下，起碼可以有把平衡嘅聲音。」

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