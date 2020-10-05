因疫情延長3個月 市建局資助改善升降機安全 收約920宗申請

涉及升降機的意外時有發生，令人關注升降機安全。政府與市建局推行「優化升降機資助計劃」，以提升舊式升降機安全。計劃第二輪申請上月30日截止。市建局說，共收到約920宗申請，涉及約3,200部升降機。

市建局說，由市建局、發展局及機電工程署組成的督導委員會，稍後會將第二輪申請與首輪計劃未獲考慮的申請，一併按風險評估為基礎的機制進行排序，預計明年初會通知申請人結果及優先次序通知書，再分批進行改善升降機的工程。

市建局指，計劃的首輪申請期為去年3月29日至8月1日，收到約1,200宗申請，涉及約5,000部升降機，督導委員會選出當中約1,400部升降機優先進行工程。市建局也為所有入選個案，安排主任及免費顧問等，協助籌組工程和撰寫標書等。

至於第二輪的申請，則在今年1月6日展開，但受疫情影響，有關申請截止日期延長3個月至上月30日結束。

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