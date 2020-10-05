軍裝警拒展示委任證 女社工阻差辦公罪脫 律政司上訴

去年8月25日荃葵青遊行後爆發警民衝突，一名女社工當晚在現場叫口號，被女督察要求出示身份證；社工已於一分鐘內拿出身份證，並要求督察展示委任證，但督察拒絕，更拘捕社工，控以阻差辦公及交替的未能出示身份證罪名。裁判官早前裁定女社工兩罪皆不成立，兼獲訟費，更直指根據《警察通例》，警員身穿制服並非拒絕出示委任證的理由。律政司回應查詢指，已根據《裁判官條例》第105條，以案件呈述方式就本案的無罪裁決提出上訴。

律政司發言人又謂，由於案件司法程序仍在進行，律政司不適宜就案件作進一步評論。

女社工林曉樺（22歲）早前脫罪後在庭外表示，對裁決感到開心，認為是公義結果，並指警方於本案中濫捕濫告。裁判官黃雅茵上月中裁決指，拒絕接納案中女督察梁敏儀的證供，質疑其說法不合理。雖然女督察聲稱注意不到被告已拿出身份證，但片段顯示被告在短時間內已從身後拿出銀包，亦拍到被告手執身份證揮動；督察當時近距離接觸被告，實有充足機會取去身份證查看。

黃官又指《警察通例》僅列明三種可拒絕出示委任證的情況，包括情況不容許、出示會影響行動或危及有關人員的安全，以及要求不合理。黃官反駁督察自言當時身穿軍裝、故被告仍要求看委任證是不合理的說法，直指身穿制服並非拒絕展示委任證的理由，更謂現場其他警員亦有出示委任證，並獲被告確認。

另外，被告在43秒內取出身份證，屬合理時間，而督察等待被告拿身份證期間，並無影響警方控制現場的行動。至於被告被指大聲說話，亦只是重複個人要求，不能算阻撓督察工作。黃官認為被告行為沒有自招嫌疑，下令辯方可取訟費。

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