9點半蘋果新聞報道啟播︱今晚9:30 曾美華為你報新聞！

千呼萬喚，《9點半蘋果新聞報道》今晚9點半正式首播！自預告上周推出後，坊間反應熱烈，與此同時亦紛紛競猜誰是女主播。結果大家也猜中了，那熟悉、響亮的聲音，以及展現出自信、專業的半張臉，正是前主播曾美華和陳美茵。而今晚9點半，曾美華會率先與大家見面！

這次亦是曾美華自2014年離開主播崗位後，再次報道新聞，她笑說是兌現承諾：「我記得當初離職後接受過一個訪問，有應承過大家，希望在不同平台跟大家見面，我現在有兌現承諾啦！」提到今日的電視新聞報道，在題材、用詞和立場上，明顯比以前不同，曾美華認為可能是電視台的方針有變：「其實都係要持平，無論你主播又好、編輯又好、記者又好，都唔應該側重一邊，太多個人主觀，都好影響篇報道。」

陳美茵也離開了主播崗位4年，這次受邀，僅來回幾個訊息便爽快答應，全因她十分期待參與其中：「《蘋果》要開一個每晚定時定候live新聞報道，我覺得一定會有新元素，係電視台唔會見到。」《9點半蘋果新聞報道》的宗旨是「報真相、講人話」，被問到是否有種使命感驅使她為大眾發聲，陳美茵說：「使命感係好沉重同嚴肅，我唔會咁輕易去講，只不過我哋係人，講人話係好基本。」

《9點半蘋果新聞報道》今日起，以後每晚9點半準時於《蘋果動新聞》YouTube Channel、《香港蘋果日報》Facebook專頁及《果燃台》同步直播。若觀眾在YouTube Channel觀看，更可以課金支持！只要按購買Super Sticker或超級即時通訊，便可以行動支持我們！新聞有價，報真相需要勇氣，更需要你。

服裝：（曾美華）Roksanda（OUTNET）、（陳美茵）Iris & Ink

化妝：Chris Lam ， Kyo Lee ，曼曼

直播網址：

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《蘋果》果燃台

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