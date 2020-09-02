光復區會●特稿 | 徐英偉周四首晤民主派17區會正副主席 鍾錦麟：須回應DO動輒離場等問題

4月上任的民政局局長徐英偉將在本周四首度與民主派17區正副主席會面。18區區議會民主派議員聯席會議召集人鍾錦麟表示，希望屆時能與對方商討區議會運作原則，他形容，政府明顯冷待新一屆由民主派領導的區議會，認為就民政處對現屆及以往由建制派把持的區議會之對待差別，有必要迫使政府「有個說法」。

批政府打壓方式「越嚟越無聊」 稱有必要會面反映

民政局局長徐英偉今年4月履新，18區區議會民主派議員聯席會議曾去信邀請對方會面，徐亦表明會盡快安排。

據《蘋果》了解，聯席會議早前再度去信要求與徐英偉會面，上周獲徐回覆答允會面。聯席會議召集人鍾錦麟回覆查詢時表示，在徐上任後曾邀請對方會面並獲安排，但最終因《國安法》及疫情問題告吹；因應現時政府對區議會的打壓方法「越嚟越無聊」，故有必要再與對方會面反映訴求。

鍾指，民主派最關心區議會職能爭議、民政專員動輒離場的問題，也關注民主派區議員因支援民主派初選，因而遭當局拒批營運開支的不合理狀況。至於其他事項，如區議會直播需要政府增撥資源、配合區議會開放數據等議題，均希望在會上觸及。

不預期一次會面解決所有爭議

至於徐英偉或會視會面為政治騷，屆時未必能對眼下紛爭有正面作用。鍾坦言，不預期一次會面可以解決所有爭議，但以往民政總署署長等都會定期會見區議會主席，惟今屆政府擺明冷待新一屆區議會，未有相同安排，故政府高層更有責任與區議會會面作出解釋。

鍾錦麟認為，這亦是一個機會，觀察政府如何看待新一屆區議會提出的意見。他舉例指，現時官員會在一些以往曾在區會討論的同性質議程突然離場，一些政治議題如政改都會諮詢區議會等問題，都有必要再迫使政府直接回應。鍾指大部份區議會正副主席都會出席會面，但未有確實人數，仍正開放報名中。

本土派張文龍：暫未決定會否出席

本土派葵青區議會副主席張文龍回覆稱，暫未決定會否出席會面，但稱有不少訴求需要向當局反映，特別是區議會職能問題，指有區議員甚至提出有關醫療問題的民生項目，都被指涉全港性而不准討論。

張文龍直言，不期望會面能達到任何效果，但認為以往當局都會每月恒常與正副主席會面，商討區議會運作，現時亦應有同樣做法。

記者 梁穎妍

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