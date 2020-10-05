義務急救員藏對講機被控 官接納求情判罰款

肺炎疫情肆虐，今年2月政府將部份普通科門診用作指定診所，惹起市民不滿。有市民在天水圍發起遊行抗議，其間一名身穿急救背心的大專生被指腰包內藏有一個無線電對講機，但沒持有效牌照。男生今承認無牌管有對講機罪，求情指他當日只想到場協助傷者，因不諳法律才犯案。主任裁判官張潔宜接納他的解釋，且基於沒證據顯示男生曾使用涉案對講機干擾正當頻譜，最終判他罰款3,000元。

被告傅鎮昇（20歲）承認於今年2月15日在天水圍輕鐵天秀站1號月台，無牌管有一部無線電通訊機。

辯方求情指，被告現時是理工大學專上學院應用社會科學系二年級生，亦是學生會副會長及划艇隊成員，是一個努力積極的學生，其志願是成為一名服務社會的消防員。此外，被告的父親患有抑鬱症，需定時服藥，其母親於海關內任職，曾中風且不時病發，需支付昂貴醫藥費。被告為兩老的主要照顧者，並任職兼職侍應以幫補家計。

辯方強調，被告案發時身穿急救背心，是因他事前在網上得悉現場「有事發生」，遂打算到場協助傷者。至於涉案對講機的用途是了解傷者位置。被告因對法律無知而犯案，被捕後第一時間認罪，並協助警方調查，冀法庭輕判。張官最終接納辯方說法，判被告罰款3,000元。

案情指，當日下午約4時半，兩名警員在涉案天秀站月台執勤，協助在示威活動中採取執法及拘捕行動，其間發現被告身穿印有「EMS」字樣的藍綠色背心，一條天線狀物體從其腰包伸出。警員遂上前截查，並表明身份及出示委任證。被告自言剛巧經過現場，並在警誡下坦承沒有持牌，但一度表示「呢部機唔使持牌」。

在警員繼續查問下，被告稱不知道管有涉案對講機需要持牌，要求警員「畀次機會」 ，並解釋謂該對講機「買咗半年，同其他救護員聯絡」。警員再追問購買地點、以及其他急救員的身份，被告稱不知道。

【案件編號：TMCC1341/20】

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