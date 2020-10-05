六旬富婆扯皮條年賺250萬 邀家中菲傭接客來電雙雙認罪候懲

居於半山豪宅的六旬婦開設淫網，並指使家中兩名菲籍女傭工接聽客人電話，再安排不同國籍妓女往酒店提供「到會」性服務，九年間營業額高達6,600萬元，每年淨賺250萬元。警方前年派臥底探員多次放蛇，最終拘捕涉案三人及外籍妓女，其中一名菲傭去年認罪判監，六旬婦及餘下另一菲傭今亦承認串謀依靠妓女為生及洗黑錢共6罪。涉案六旬婦求情透露，年輕時曾任陪酒女郎和妓女，同居男友揭發，一度拒絕與她同床；及後她因年紀老邁，才改做「扯皮條」賺錢。

今日在區域法院認罪的兩名被告分別為黃佩婷（68歲）及Jo An Evera Palpal-Latoc（42歲）。二人承認串謀依靠妓女為生以及串謀洗黑錢罪，另各承認兩項洗黑錢罪，總共涉款逾4,800萬元。黃婦繼續還押候判，Palpal-Latoc則獲准繼續保釋，下周一（12日）判刑。同案另一名菲籍女子Jeanette Villaflores Gallego去年已承認串謀依靠妓女為生罪，判監10個月，目前已返回菲律賓。

年邁無法重操故業 改為開設淫網扯皮條

黃婦生於內地，1957年來港。她向警方錄取經歷口供，自言曾任職進出口公司文員，1979年結婚後居於中環半山地利根德里一個物業。她的代表大狀今求情稱，黃婦來自一個有六女一子的大家庭，年輕時遭轟出家門。為了維持生活，黃婦選擇任職陪酒女郎，但很快便想到賣身才可賺取更多金錢，於是轉當妓女。後來同居男友知情後，拒絕再與她上床。二人後來雖仍結婚，惟到老仍膝下猶虛，這令被告感到傷心和後悔。

辯方續指，被告與丈夫曾取得美國綠卡，但因不喜歡美國生活而離開，丈夫轉往泰國做生意，二人一度分隔兩地。及後丈夫返港，二人再聚，被告感到丈夫對她仍關懷愛護。

惟被告後來因為年邁，無法重操故業，才改為開設淫網，轉行做扯皮條生意。被告認為自己的生意並非「唔乾淨」的業務，她亦從無傷害任何人，亦無迫妓女賣淫，買賣全屬你情我願。而涉案菲傭亦明知自己所做何事，況且她們也有瓜分佣金。

案中菲女來港只想當家傭 為舒適及收入而犯案

大狀續指，案中嫖客以信用卡支付的肉金超過1,200萬元，黃婦當中每年得益只有250萬元。黃婦已認罪，承擔責任，希望法庭考慮醫療報告，黃婦自2009年開始有情緒不穩問題，又受失眠和抑鬱困擾，要服藥治療，近年更出現認知能力衰退，懷疑患上失智症。

而次被告Palpal-Latoc的代表大狀求情則指，她來港原本只想任職家傭，詎料受黃婦指使牽涉案中。她一來因獲指派的工作舒適，二來又有額外收入，不想失去工作，才會繼續犯案，案中其角色僅屬次要，望獲輕判。

案情指，案中兩名菲傭受僱於首被告黃佩婷，三人同住半山地利根德里一個單位。2018年4月至5月間，四名警方臥底探員先後致電涉案賣淫網的電話號碼，分別與兩名菲傭被告聯絡。菲傭向臥底傳送多張女子相片，臥底探員挑選後，於不同酒店登記入住，妓女隨後上門提供性服務。臥底探員分別選擇以現金支付6,000元、或以信用卡支付連附加費在內共7,080元。

嫖客雖從相簿挑選妓女 上門往往另有其人

同年5月15日，警方有組織罪案及三合會調查科採取行動，放蛇期間拘捕三名來自俄羅斯與委內瑞拉的妓女，並到被告位於半山的寓所搜證，檢獲17本賬簿，當中記錄了由2009年1月至2018年5月間妓女和客人的名字、酒店名稱及交易資料。警方另檢取五部手機，其中四部的電話號碼曾用以與臥底警聯絡，另亦檢取電腦及文件等。

調查顯示，兩名菲籍女被告接到客人電話後，會待客人選好性伴，繼而聯絡中間人帶妓女上酒店房，供客人享用服務。黃婦每次可從肉金中抽取一半作利潤，但每月會向兩名菲籍被告各支付約1,000多元作佣金。

Palpal-Latoc於警誡下稱，雖然會讓客人從相簿中挑選妓女，但其實上門提供性服務的往往不是相中人，而6,000元肉金其實亦可以講價。她除了負責聯絡外，亦要在賬簿中做紀錄。

警方以帳本紀錄估算，被告於九年間生意額達6,600萬，被告從中可佔利潤3,300萬元。而涉及妓女除了來自俄羅斯和委內瑞拉，亦包括泰國、印尼和菲律賓，但無從得知她們是否傭工。

【案件編號：DCCC83、463/18】

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