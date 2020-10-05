警察是市面蕭條的罪魁（鍾劍華）

今年中秋遇上中共國慶，大家都預計到會有人趁機表達對香港時局的不滿。民陣申請的遊行，警方也以存在暴力危險作為反對理由。這種完全由警察主觀判斷的裁決，是令部份人更有決心表達反對的原因。雖然很多人都不滿意，但對於大部份港人來說，既然存在警察挑起事端的風險，又有國安法這把架在頸上的刀，現階段出來示威的人只會是極少數。

問題是特區政府要繼續收緊已不合理的尺度，防止星星之火再度燎原。所以就算人少又如何？警察還是要繼續以各種不合理手段來打壓人權。

當天在銅鑼灣及灣仔一帶所見，街上行人不多，可說是十分淡靜蕭條。大部份商店、食店都不擁擠；銅鑼灣那所最大的百貨公司，內裏也是人流疏落。在一個連續四天的周末長假，港人竟不敢去購物區走動，這就是政府想見到的振興經濟嗎？

人雖然不多，但仍有一些明顯是因為遊行被禁止才要走上街來表態的人。但相對於當天的警力，可說是微不足道。政府在前一天已提出警告，中央駐港部門也發出聲明，他們的動機很清楚，就是不想在國慶日見到街上仍有反政府活動。眼不見，反政府的心態就會不存在？正是這種自欺欺人的處事態度，才是令問題更加難以解決的原因。

放任晒馬只為震懾港人

那天中午過後在銅鑼灣所見，大批警察以幫會晒馬的姿態，意圖震懾在附近聚集或路過的所有人。他們一時就在百德新街的馬路中走向維園方向，不知道的行人以為是前面發生了事令警察有所行動，但去到一半的皇室堡附近，他們又撤回，百多名警察掉頭又衝回地鐵站出口那個方向。這樣來來回回不只一次，每次都引起一番擾攘，每次都以手勢及手持的各種工具，包括武器，來把後面的人趕向另一邊，但去到那邊又突然會返轉頭，這個循環周而復始。在場旁觀一段時間，就會發現那些警察根本毫無章法。不斷來回走動、封路、驅趕、威嚇，只是不斷令在場的所有人受到滋擾！

再看看在場一些人的反應，有人厭惡，有人明確表達反感，有被警方東指西指而無所適從的普通市民不耐煩，也有越來越多人以一種近乎恥笑的態度來看待這種行為。也越來越清楚看出，政府現在能做的就是放出警察，讓他們上街震懾，任由他們胡作非為，但對於他們如何處事，卻是沒有章法，總之就是佢阿爺唔想見到有人反政府。

後來知道，那天警察又拘捕了80多人，有些顯然只是路過。這不令人意外，但真的可以令港人貼貼服服嗎？

從一開始，這根本就不是一個法紀問題，而是一個政府施政失誤、政制偏失而造成的政治問題；也是一個北京當局長期對港政策錯誤的管治問題。以為真的可以「拉到冇人為止」就解決問題嗎？當天拉的80幾人，有些是記者，有些是路過的市民，有些是純粹旁觀，這種人有幾百萬，政府拉得幾多？每多拉一個，只會激化更多人對政權的不滿！

香港雖小，但除了去銅鑼灣，不少人知道仍可上獅子山，也可用散落各區的方式來繼續表達不滿，因為這種不滿確實是散落每一區，也散落在香港人的心裏！不去合理正視產生這種種不滿的理由，示威活動永遠不會停下來！以為在假日的街道上見不到反政府活動，就是社會恢復了平靜，根本就是自欺欺人。而且，現在這種處理方法只會搞到百業蕭條，香港的經濟更難走出谷底！鍾劍華香港民意研究所副行政總裁

鍾劍華

香港民意研究所副行政總裁