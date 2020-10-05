武漢肺炎全球肆虐，本地遊成為主流，踏單車是不二之選，全港單車徑每逢假日例必「塞車」。其中號稱「超級單車徑」的「新界單車徑網絡」於上月陸續完成，全長60公里的路線貫穿新界東西，單車友可以由馬鞍山直踩至屯門。一眾單車發燒友已率先試騎耗資逾五億元興建、接連上水至元朗的11公里最新路段，毀譽參半；本報邀請單車教練陳政烜（Fasi）試騎，發現一如網民所言，路面凹凸不平且斷續，「推車仲多過踩車」，新手上路隨時炒車。

記者：陳詠恩

障礙賽式設計 路壆欄杆引危機

記者跟隨單車教練Fasi及其女友Yonas由上水雙魚河出發，騎經古洞、新田，再到元朗攸壆路，多個位置設有「騎單車者下車」的路標，然而絕大多數單車友都是直駛而過。「踩單車嘅人都係想踩車，唔會想推車㗎嘛」，Fasi在其中一處計時比較，同一段路單車駛過僅廿多秒，而他推車經過則逾1分26秒。

新單車徑最為人詬病的，是路線被行人路「斷開一截截」，路口每每設有路壆，單車經過便會大力「戥」一下，「呢條單車徑主要畀啲休閒人士使用，佢哋踩車技術未必咁好，冇停車一鏟上壆嗰下會失控。外地唔會喺單車徑路口整路壆，應該係同馬路口成水平」。

除了石壆，路口更設有各式欄杆分隔，十多米的距離內，單車友先遇上四支黃色膠柱，後一個身位即立有三支灰黑色金屬柱，駛過行人路口再有俗稱「神主牌」的金屬欄杆，單車手猶如玩障礙賽，S形扭過一柱又一柱。記者觀察發現，由上水雙魚河至古洞約1.6公里距離，竟有49個柱位，平均每32米便遇一柱位。「呢種單車徑有柱嘅設計係香港獨有，我去全世界踩單車都唔見，佢原意係想收窄條路，等踩單車嘅人慢啲，甚至落車，但偏偏好多人驚空間收窄就搞到失控，所以我唔知點解要有呢啲柱出現，好啲嘅代替就係喺地下畫線，用唔同路牌提示」，部份路口甚至被欄杆收窄至90厘米闊，旁邊立有圍欄，意味通過時可用空間更狹窄。

單車徑沿青山公路古洞段設立，採訪當日即使是周日，也有大量大型貨車出入，不時出現單車在貨車間穿插爭路的驚險場面。參考英國、丹麥等地的單車徑，Fasi建議在行車路口劃有讓路處及單車線，設置讓路提示路牌，讓單車使用者或私家車都能提高警覺，「其實對新手嚟講，過馬路都係一個技術嚟，冇理由因為技術唔夠，而要所有人都落車推」。

女友Yonas自言甚少踩單車，自覺技術一般，騎經古洞一段最感害怕，「因為好多大車，又好多柱同欄杆，好似隨時會撞到，我都唔敢踩，要係咁停」。

嚴重超支延誤 末段要再審視

Fasi認為，經過新田再踩入元朗後，斷位及停車位減少，騎車較順暢，風景漸見開揚，沿路經過田野和魚塘，「好多地方嘅單車徑做唔到人車分隔，同埋條路夠闊，香港做到已經好好」，不過此路段未必適合新手，建議先完成吐露港單車徑及大尾督汀角段單車徑，練習純熟再來挑戰。

土木工程拓展署回覆稱，在設計元朗至上水的單車徑時，已選取合適的走線，盡量減少單車徑與行車道、車輛出入口或行人路的交界處，從而減少騎單車人士下車的次數。新建單車徑有20多個騎單車人士須下車橫過的交界處，主要集中於沿青山公路一段的單車徑。由於青山公路交通繁忙，包括大型車輛亦會使用有關交界處，為免人車爭路及基於安全考慮，要求騎單車人士下車橫過這些交界處是合適的安排。

超級單車徑計劃早於2008年由發展局提出，當初打算由馬鞍山經上水、元朗、屯門至荃灣，原定2011年陸續完工，但2014年被審計署狠批工程超支及嚴重延誤，最終歷時12年方陸續完成，惟根據土木工程拓展署網頁，屯門至荃灣的22公里單車徑仍在檢討和設計。

土木工程拓展署解釋，荃灣至屯門的單車徑正分段推展，當中包括青荃橋至灣景花園段、灣景花園至屯門段。青荃橋至灣景花園的一段長約2公里的新單車徑現正興建中，預計2021年年初完成開放給公眾使用。餘下長約20公里的單車徑仍在設計階段，由於走線頗長，加上部份路段受到實地環境的限制，就該段單車徑的擬議走線及初步設計作公眾諮詢時，收到多方面意見，因此需較長時間與相關持份者溝通，及審視單車徑走線。