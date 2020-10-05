港10.1濫捕　美轟京完全廢棄兩制

【本報訊】美國國務院發言人奧特加斯前日發聲明，對港府10月1日濫捕逾80人表示憤慨，指這次大肆拘捕凸顯北京完全廢棄其曾經承諾維護的一國兩制。

斥港府共產黨合謀打壓

聲明指香港穩定繁榮有賴對集會權、言論自由及其他基本自由的承認，但港府卻通過壓制民意，一再顯示與中國共產黨合謀閹割香港自治與港人自由。港府繼續利用執法機關作政治目的，與維護法治及尊重人權（包括集會權和言論自由）的目的背道而馳。

警方拒批民陣10.1和平遊行申請後，網上有人號召當天到銅鑼灣「購物」，警方提早重兵佈防，隨意封鎖及截查市民，在各區拘捕至少86人。

前「民間外交網絡」發言人張崑陽於facebook回應美國國務院聲明，指值得留意的是，國務院再次用「中國共產黨」字眼，並用強硬措詞形容港府跟中國共產黨串謀，「如此作法相信可被理解成美國政府對港強硬的一大關鍵，以配合過去國務卿多次強調中國共產黨對自由世界有害的論述」。他相信美國政府未來會持續對港府採取如同對付中共般的強硬措施，「因為不論是香港政府還是中共政權對於美國政府而言都是一丘之貉」。

就美國國務院批評，港府表示強烈不滿和反對，指美國高官持續持「雙重標準」對特區執法行動作不負責任評論，令人遺憾；又指外國政府應停止危言聳聽，並停止以任何形式干預香港事務。