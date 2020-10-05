拆上手裝修始揭多處僭建改動 黃店入稟索償業主逾18萬元

有黃店計劃於深水埗租地舖開設咖啡店，惟今年6月底簽訂租約，拆卸原有裝修後，才發現店內有多處僭建物及改動，包括一幅主力牆被拆卸，與原有圖則不符。該店入稟小額錢債審裁處申索業主及物業代理，以5個索償書，合共向他們申索逾18萬元。三方最終未能成功和解，案件押後至12月4日再訊。

黃店的店主陳小姐 （化名）原定於9月於深水埗開設咖啡店，並6月底時經地產代理介紹後，以每月3.3萬元的租金，租用汝洲街一間800呎地舖，並與業主簽署3年租約，包括約3個月多的免租期。簽約後，當她拆除上手店舖裝修後，才發現店內有多處僭建物，包括一幅主力牆已被拆卸，間隔有多處改動，不符合原有圖則。她其後曾找過牌照顧問來視察店舖位置，惟該顧問稱店內有多處改動，相信獲發牌機會十分低。為了履行租約，即使店舖未能使用，自免租期結束後，仍有向業主交租。

一直協助陳小姐的良心小店聯盟代表CK表示，租約列明，除非已簽訂租約，否則要保留上一手裝修，即維持現行的裝修，「嗰啲裝修遮咗僭建部份，師傅拆除後先見到僭建物」。CK又引述陳小姐稱，地產代理向其保證，稱該地舖可順利申請牌照，故陳小姐不虞有詐，並與業主簽訂租約；然而該店現時多處僭建，難以申領牌照作食店用途使用。

陳小姐入稟小額錢債審裁處申索業主湛榮實業有限公司及地產代理格林物業代理有限公司，分別以5個索償書，合共追討逾18萬元賠償，包括2萬元牌照顧問費、1萬元的地產佣金等損失。

據申索人轉述業主的答辯書，反指陳小姐簽訂租約後，拆毀店舖裝修，破壞店內建築結構，因相關情況已不是「交場狀態」，所以未能評估。業主更稱，因對方不願意履行租約，故要求對方付回還原舖位的裝修費及計劃就其拒絕履行租約申索賠償。

案件今早於西九裁判法庭的小額錢債審裁處提訊，三方經過兩個多小時的磋商，未能達成和解，最終開庭處理。審裁官在庭上問到，業主是否早已收到屋宇處就店內僭建物清拆令，「人哋（店舖）有清拆令，你係要拆，你唔拆咁咪做唔到飲食牌」。業主於庭上表示，已給予3個月免租期讓租戶裝修，並承認曾收到屋宇署來信要求清拆店內的僭建物，「屋宇署冇話compulsory（立刻）即時拆。」

審裁官於庭上提到，申索人需提出地產代理失實陳述的證明，而地產代理只是中介人，並非熟悉店內是否有僭建物等專業人士。審裁官續說，租約確實已簽訂，並仍然生效，故地產代理確實能收取佣金，認為向地產代理能成功申索佣金的機會較微。

審裁官又指，租戶依然履行租約，較難判定申索金額，建議三方先以調解方式處理，如未能成功調解，才再於審裁處開庭處理。她續稱，鑑於申索人就業主的4個申索書均同類內容，建議申索人撤銷原有申索書，並以一個申索書遞交，相關金額不能高於7.5萬元，符合審裁處可申索範圍。案件將押後至12月4日再訊。

CK在聆訊後表示，陳小姐將會與律師等人商討後，才作下一步行動，暫未決定會否以調解處理。

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