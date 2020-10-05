武漢肺炎︱確診泰籍主婦為青衣曹金霖夫人幼園家長 上月底兩次到校 學校停課兩日消毒

位於青衣的保良局曹金霖夫人幼稚園今（5日）向家長發通告指，昨日一宗感染源頭不明的個案患者（第5111號個案）為學校一名幼兒班學生的家長，該名學生已被定為密切接觸者，幼稚園已按教育局建議暫停面授課堂兩日，並安排進行校內全面消毒。

保良局曹金霖夫人幼稚園回覆《蘋果》查詢時證實，該校一名幼兒班學生的家長昨日（4日）確診，該名家長曾於9月24日適應活動，以及9月29日恢復面授課堂首日陪同其子女到校，該名家長現已於醫院接受隔離治療，其家人正接受隔離及正等待進行檢測。校方表示，已通知家長於今明兩天（5日至6日）暫停面授課堂及校內活動，並安排專業服務公司今日（5日）到校舍作全面消毒，校方會按衞生防護中心和教育局指示作跟進安排。

據衞生防護中心指，昨日新增的一宗感染源頭不明的個案，患者是一名居於青衣長宏邨宏勇樓的27歲泰籍家庭主婦（第5111號個案）。她曾到青衣長發街市及青衣城，9月20及26日曾帶一名泰國女同鄉到尖沙嘴遊覽，同鄉於泰國確診後，她自行到急症室求醫後發現確診。

曹金霖夫人幼稚園今向家長發通告指，該名感染源頭不明的泰籍患者為該校一名幼兒班學生的家長，該學生已被定為密切接觸者，並安排到竹篙灣隔離營接受檢疫，正等候深喉唾液檢測結果。

通告又指，幼稚園已按教育局建議暫停今明兩日的面授課堂及校內活動，並安排校內全面消毒，學校亦保持開放以協助有需要的學生及家長。

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