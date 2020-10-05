違反隔離令求返美照顧病母 美籍港女遭還柙

早年移民美國的香港女子早前因事回港，惟在未完成14天隔離的情況下便離開檢疫住處，並前赴機場打算返美，結果遭截獲，被控未獲授權離開檢疫地點罪。案件今日提堂，女被告辯稱因得悉在美母親病重，才會犯案，又出示證明母女關係的文件，要求裁判官杜浩成批准她先行離港，以便返美照顧母親。惟杜官指：「攞份文件就走，如果有市民唔好彩受感染，病情可能比妳母親嚴重。」杜官最終下令被告還柙候訊。

現為美籍的被告張傑媛（37歲）今沒有律師代表，庭上向杜官稱：「我唔係明知故犯，真係好唔好意思。」她解釋，隔離期間收到通知，指她在美的母親哮喘病發，急需有人照顧。被告聲稱曾致電有關部門查詢，獲告知只需證明母女關係，她便可以離港，於是她於上月28日帶備文件前往機場，打算離境，惟隨即被發現為須隔離人士，被移送到竹篙灣檢疫中心進行餘下的隔離檢疫。

杜官聽畢被告解釋後，指被告回港便應遵守本港法律，又指檢疫措施是為保障香港市民，直斥被告行為令防疫措施造成缺口，又稱「如果有市民唔好彩受感染，病情可能比妳母親嚴重」，拒絕讓被告保釋。案件押後期間，被告須還柙。杜官特別指示控方，需盡快處理本案。

控罪指被告涉嫌於今年9月28日無合理辯解，未得衞生署授權人士許可下離開將軍澳住所，違反署方於同月20日以書面發出的檢疫令。

【案件編號：KTCC1760/20】

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