【本報訊】結婚是人生大事，不少情侶為籌備一個完美婚禮費煞思量。惟疫情當前，港府限制婚禮不得超過20人出席，令一眾希望獲得親友到場見證祝福的準新人大感頭痛。有準新人近日發起網上聯署，促請政府放寬防疫措施，容許婚禮在不提供飲食下，放寬出席人數至150人。至少378對準新人聯署支持。

發起聯署的準新人潘小姐與李先生，兩人從事廣告業，將於本月31號結婚。潘小姐直言原本打算邀請逾200人出席婚禮，但礙於政府對婚禮人數的限制，只能讓雙方父母、伴郎、伴娘，以及律師出席；為求親友能見證婚禮，他們又另外安排朋友幫忙在場進行網上直播，讓受政策所限而未能到場的親友，透過直播分享他們結婚的喜悅，「我哋已經捨棄咗好多好親愛嘅朋友、好close嘅屋企人，佢哋都唔能夠親身嚟到我哋嘅婚禮。」潘小姐又透露，為配合政府的防疫措施，婚禮上衍生的額外開支已超過五萬元。

潘小姐與李先生瀏覽社交平台，發現不少準新人同樣受防疫政策困擾，於是聯絡受影響人士發起聯署，要求放寬針對婚禮的防疫措施，容許婚禮在不提供飲食下，容納150人到場參與；而負責籌辦婚禮一方會確保在場出席嘉賓均正確佩戴口罩。聯署截至昨日，已有超過378對準新人參與。

潘小姐坦言，在組織聯署過程中，曾有準新人提出要求政府同時放寬婚宴酒席的限制，惟大部份聯署者同意須在嘉賓出席婚禮與社交距離措施下取得平衡，不希望製造下一個「婚禮群組」，故僅聯署促請政府放寬無飲食婚禮的限制，「我哋都唔希望過咗我哋個婚禮之後，影響往後嘅新人。」

質疑喪禮獲豁免

今年7月「賭王」何鴻燊出殯，因喪禮豁免於防疫措施，場地一度容納過百人。潘小姐對防疫措施標準模糊大惑不解，「社會上好多唔同社會活動開始回復正軌，甚至喪禮都可以放寬到幾百人，我哋唔明白政府點解喺呢個時候，仍然限制住香港人嘅婚禮只係得20人。」

食衞局覆稱會密切留意疫情發展，適時公佈最新社交距離措施，惟未有回應為何紅白二事防疫措施有區別。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨回應時，指防疫措施由食衞局決定，相信局方會考慮一籃子因素。

呼吸系統專科醫生梁子超則反對放寬婚禮人數上限，指戴口罩及消毒雙手只能減低四分三感染風險，加上在室內環境，人多聚集會增加傳播機會。梁指若按聯署要求放寬觀禮人數至150人推算，傳播風險更會倍增，「好多人以為唔食嘢，戴口罩就安全，但單純聚集就已經有風險，親友影相，就算戴口罩，未必戴得百之百好，又共用設施，風險會隨着人數而急增，由20人增至150人，傳播風險會增40幾倍，不能低估。」