武漢肺炎︱紅白事待遇不同 近400新人聯署要求放寬婚禮人數限制

婚禮象徵與另一半度過餘生，不少情侶都為籌備一個完美婚禮費煞思量。然而疫情當前，港府限制婚禮不得超過20人出席，令一眾希望親友到場見證的新人大感頭痛。有一對受政策影響的新人在網上發起聯署，促請政府放寬防疫措施，容許婚禮不提供飲食的情況下，將出席人數放寬至150人。

發起聯署的新人潘小姐與李先生，兩人都從事廣告業，將於本月31號結婚，潘小姐直言，原本打算邀請逾200人出席婚禮，但礙於政府對婚禮人數的限制，只能讓雙方父母、伴郎、伴娘，以及律師出席；為求親友能見證婚禮，他們又另外安排朋友幫忙在場進行網上直播，使因政策所限未能到場的親友，能透過直播目睹婚禮過程，「我哋已經捨棄咗好多好親愛嘅朋友、好close嘅屋企人，佢哋都唔能夠親身嚟到我哋嘅婚禮。」潘小姐又透露，因應政府防疫措施，而在婚禮上衍生的額外開支，已經超過5萬元。

潘小姐與李先生在網上社交平台發現，不少新人都受政府防疫政策所困，於是聯絡一眾受影響的新人發起聯署，一同要求政府放寬針對婚禮的防疫措施，容許婚禮在不提供飲食下，容納150人到場參與；而負責籌辦婚禮一方，則須確保在場出席嘉賓均正確佩戴口罩。聯署截至4日凌晨12點，暫有超過378對新人參與，促請政府放寬無飲食婚禮的人數限制。

僅冀放寬無飲食婚禮限制 「唔希望影響往後新人」

潘小姐又坦言，在組織聯署途中，曾有新人指出希望爭取政府放寬婚宴酒席的限制，但大部份新人均同意，應該在嘉賓出席婚禮與社交距離措施下取得平衡，不希望製造下一個「婚禮群組」令防疫措施再度收緊，故僅在聯署中促請政府放寬無飲食婚禮的限制，「我哋都唔希望過咗我哋個婚禮之後，影響往後嘅新人。」

今年七月「賭王」何鴻燊大殮出殯，由於喪禮相關場合豁免於防疫措施，場地一度容納過百人。潘小姐對防疫措施標準模糊大感不解，「社會上好多唔同社會活動開始回復正軌，甚至喪禮都可以放寬到幾百人，我哋唔明白政府點解喺呢個時候，仍然限制住香港人嘅婚禮只係得20人。」本報曾就放寬婚禮人數限制，向食物及衞生局查詢，暫未獲回覆。

醫生：單純聚集就有風險 傳播風險可增40幾倍

呼吸系統專科醫生梁子超反對放寬婚禮人數上限，指戴口罩及消毒雙手不是「零」風險，只是減低四分之三感染風險，尤其在室內環境，人多聚集會增加傳播風險，若按相關準新人聯署要求放寬觀禮人數至150人推算，傳播風險會倍增，「好多人以為唔食嘢，只係戴口罩就安全，但單純聚集就已經有風險，親友影相，就算戴口罩，未必戴得百分之百好，又共用設施，風險會隨着人數而急增，由20人增至150人，增加6.5倍，曝露嘅人增加6.5倍，傳播風險就會增40幾倍，不能低估風險。」

《蘋果》就放寬婚禮人數限制，向食物及衞生局查詢，局方覆稱會密切留意疫情發展，適時公佈最新的社交距離措施，未有回應為何紅白二事的防疫措施存在區別。

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