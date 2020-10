戀上英識︱查理斯王儲地獄母校錄

有沒有看過著名英國電視劇集《The Crown》,亦即「英女皇」?其中有一集:英女皇與皇夫與香港住半山的中產父母一樣,曾經為將兒子查理斯送進哪一家寄宿學校而生過激烈的爭論。

如果是華語片,這種場面怎可以做電影題材?但請留意劇中的人物性格和對白就明白為甚麼查理斯皇子讀中學的選擇,而不是華語清裝宮廷戲皇帝選妃可以成為電視劇題材。

皇夫菲臘亦即查理斯王子的希臘血統父親,主張將查理斯送往自己小時讀過的歌頓斯坦中學(Gordonstoun)。這間學校當年以紀律嚴謹、近乎軍訓的風格著名,而且校中容許一定程度的《欺凌》,以及宿舍設備簡陋,如將房間裡的溫度和三餐食物調較到飢寒交逼和僅僅夠吃的臨界線,目的是讓男生學習怎樣man up。

劇集中菲臘親王角色對着正在被皇宮中隨從們照顧食早餐的查理斯說:In order to grow up properly, you need to get away from all these nonsense, would you like me to tell you a secret? This is not the real world!

Man up即是「男子漢教育」,未必是香港父母的那杯茶。查理斯長大後回憶:他父親堅持要送他去這間學校,令他留下少年痛苦回憶。經驗在地獄與監獄之間,覺得有一條邊界線,一國一制,到底那邊像監獄,那邊像地獄,在蘇格蘭的冬天陰冷的夜間,小查理斯睡在床上,窗戶全部無法關閉,寒冷的雨點打進來,與淚水混在一起,再也說不清。

英女皇本來希望將查理斯送進伊頓公學。伊頓離溫莎皇宮很近,便於照顧。天下間所有媽咪的愛心都是一樣的,都想子女留在身邊越近越好。然而皇夫二話不說卻主張親自駕駛飛機將查理斯送去蘇格蘭的歌頓斯坦。兩夫婦吵了一場,英女皇沒有辦法,雖然她的肖像印在英國的鈔票上,卻要出嫁從夫。

事實證明查理斯的性格無論怎樣man up,也無法跟他父親一樣。性格是天生的,時辰八字如果性格是五行中的水,所謂柔情似水,就與火位出生的剛烈相比不可能勉強。查理斯大半生都顯得優柔寡斷,他不可能成為一名軍人。直到今日,他九十多歲的父親雖然老朽,但在我眼中還比查理斯看上去威嚴。

查理斯在那家學校遭到欺淩,有說曾經被室友同學脫光衣服,關在一隻鐵籠裡,放在戶外。如果在清朝,這幾個同學一早被凌遲處死,連同學校的校長、訓導主任、教師,一律問斬。不過歌頓斯坦的校長和社監完全若無其事,裝作看不見。到底是蘇格蘭與英格蘭有世仇,憎恨自己的女皇瑪麗,被伊利沙伯砍了頭,曲線報仇,還是寄宿學校當年的《教導》本來是這樣子,到今日我還不能百分百肯定。

將就子女的性格,選擇一間風格相似的寄宿學校,永遠是正確的。 菲臘親王為查理斯王子當年作的選擇對不對就算我這個升學專家也不敢作評論,但事實此後英女皇還將皇室五個子女送往這家名校,因此說這學校在某方面與伊頓齊名或甚至在其之上,也有一定的論點。

介紹一家寄宿學校很少像講鬼古一樣。查理斯母校的故事,我很早就想寫,但怕嚇跑許多家長。現在終於敢說,因為病毒當前,學校也可以Online,即使報讀這間學校,最多也是遭到網絡欺凌而已,沒有可能被脫光衣服關在鐵籠,因為仔仔就在香港家裏的書房,媽咪就近睇住。

冷靜,just teasing you,不需要立即收回申請,雖然劇集中學校創辦人兼校長Kurt Hahn對着查理斯及菲臘親王說:Things have changed a little since your fathers time, but not the important things,principles remain unchanged! 但今時今日的Gordonstoun早已沒有Cold Shower,現在也不再是1970年代,學校有暖氣提供,設施也不遜色於伊頓,體罰更早已在不合時,英國寄宿學校進行了大規模改革。

My friends,我只是想介紹一下,當學生在英國投訴電掣太接近床邊,學校食物款式不夠多,窗簾布遮光度不足,你可以打開 Netflix,The Crown ,第二季第九集,希臘親王的角色收到查理斯在校投訴,在床上忍淚回想他童年時父親朋友送他的一句:You may hate him now,but one day you will be a father yourself, and you will fall short as to what all parents do and be hated, and you will know what it is to pray for the forgiveness of your own son.

你會發現,這也不算甚麼。

作者陳思銘,九歲負笈英國,十四年後畢業歸來;如今身在港,心也在港,但思想始終停留在彼邦。smschan1@gmail.com

