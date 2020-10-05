武漢肺炎︱滯港泰女染疫 居住尖沙嘴豪麗大廈派樽 外籍住客不知情

染疫泰籍女子居住的尖沙嘴豪麗大廈，今日有向住戶派發深喉唾液測試樽。該幢大廈出入住戶亦以外籍人士為主。有住戶表示對大廈有人染疫感憂慮，認為是大廈鄰近酒吧區所致，但亦有住戶稱不感擔心，更指不考慮進行病毒測試。

《蘋果》今午視察鄰近尖沙嘴諾士佛台的豪麗大廈。記者現場所見，出入住戶多以外籍人士為主。大廈保安指，將向住戶派發深喉唾液樽作病毒檢測之用，亦已在升降機內張貼有住戶確診武肺的告示。據了解，涉事確診個案居於3樓，惟保安拒絕記者上樓了解。

印度裔、操普通話的哥勞坦言，對同大廈有人染疫感到擔心。他指由於大廈鄰近酒吧區，故不時有外籍人士出入，認為有人確診是近日酒吧恢復營業所致。他又確認豪麗大廈不少住戶為外籍人士，但亦有華裔人士居住。

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同樣居於豪麗大廈的Asoori指，對有人確診武肺一事並不知情，至記者訪問他才知道。但他稱對同大廈有人確診不感特別擔心，認為只要做好個人衞生便毋須過慮。他及哥勞均表示願意「留口水」作病毒測試。

不過外籍母女Sherry及Amlie則表示，未曾聽聞有人確診武肺，更反問記者從何處聽到有關消息。兩人又稱，如深喉唾液測試並非強制性，她們不考慮留下樣本。

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