武漢肺炎︱港續現源頭不明確診 專家料遲發病個案陸續有來 批當局追蹤滯後

本港連續5日出現源頭不明個案，呼吸系統科專科醫生梁子超在港台節目表示，有關情況反映疫情正處於反彈初期，相信遲發病及確診個案陸續有來；並嚴詞警告當局若仍做不到24小時內有檢測結果，令個案追蹤工作滯後，「一放寬社交措施，反彈係必然。」

梁子超表示，本港一連5日持續出現6宗源頭不明個案，是「（疫情）反彈明顯訊息」，認為目前已處於反彈初期，相信未來一兩周會陸續出現遲發病及確診個案，並強調不能用「反覆」形容疫情，因會將風險淡化。他呼籲市民必須收拾「假期心情」，避免不必要社交活動，以期不要大幅反彈，否則會如歐美地方陷入進退兩難局面。

他又說，若香港今次失去「清零」時機，疫情會令到很多行業「半天吊」受到影響，難以恢復經濟，強調「大家唔付出努力，疫情無可能受控。」

滯港泰籍女子確診 梁子超轟當局監管及追蹤存漏洞

對於前日（3日）確診的IVE男生或曾與早前確診、滯港半年的泰籍女子於尖沙嘴China Secret酒吧同場，梁子超認為，個案揭露當局多方面，特別是監管及追蹤漏洞，質疑「點解會滯留咁耐？」其間「有否從事高危活動？賣酒場所運作有無依規？放寬後有無照足安排做？都係一連串問號。」他指，若個案追蹤方面仍有遲緩，可能會引致社區爆發，或引致社區傳播，而目前雖未見關連個案，但認為仍有待稍後追蹤者結果而論。他重申，當局要認真處理疫情問題，每推措施後要檢視效果，「唔係畀咗措施就算數」，形容一定要切實面對問題，「疫情唔會畀我哋胡混過關。」

梁子超續說，擔心一些酒吧場所的營運會有灰色地帶，公共衞生人員未必取得顧客資料，令監管不到位，呼籲政府盡快檢視加強執法，同時盡快檢視滯留人士在港的活動。

至於是否需因應今次個案而再收緊酒吧安排，梁子超認為要說服業界，而目前是因為有害群之馬而導致。他認為，現時在有條件恢復下，不少地方及活動，包括展覽、商場聚集、餐飲、運動場所等人士無戴口罩，當局無好好監管市民遵守條件，令執法滯後，認為政府要先確保防疫條件被有效遵守，有需要時便要執法。

梁子超又提到檢測方面，若做不到24小時內有測試結果，「可能漏多咗幾倍個案」，令個案追蹤工作滯後，當「一放寬社交措施，反彈係必然。」

許樹昌：憂本港第四波疫情飆升

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，上周日（9月27日）起本港錄得6宗感染源頭不明的本地個案，當中有患者曾到酒吧，加上政府近日放寬防疫措施，多了很多人在社區活動，擔心會令本港第四波疫情飆升。

政府「限桌令」下，酒吧每枱上限為2人，食肆每枱上限則為4人。許樹昌關注今次有個案曾光顧的酒吧有7張枱，但有28名顧客，或違反防疫規例。

他又建議醫管局在各區開放更多普通科門診診所給市民領取樣本收集包，辨識出更多病徵輕微的患者，相信有助控制疫情。

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