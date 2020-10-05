武漢肺炎︱啟德沐泰街地盤工友未有檢測結果已復工 憂再爆疫

會德豐旗下啟德沐泰街地盤上周共有2名地盤工人染疫，承建商金門建築曾要求地盤停工5日。有該地盤工作人士表示，承建商已要求周一全面復工，各分判商已要求工友「報數」上班，否則可被視為曠工。《蘋果》今早（5日）到現場視察，地盤門外擠滿等候入內的工友，各人均需填寫電子健康申報表；有工友透露，所有職員的檢測結果仍未出爐，擔心單以公司的防疫措施，並不足以防止疫情爆發。

據了解，涉事地盤原本沒有體溫檢測機，工友出入僅靠打卡時，申報最近有否接觸確診者、有否出現病徵等。有該地盤工作人士指，由於復工逼切，「打卡」系統仍未恢復，工友需自行在門口簽到，然後填寫簡單申報表。有工友擔心，承建商及分判商根本不清楚早前收集的深喉唾液測試結果為何，就貿然復工，或有再次爆疫的危機。該人士又透露，早前染疫的工人，包括駕駛「密斗」車的工友；但因為地盤復工需要，他們均需繼續工作。

工友入地盤前須先申報健康

今早全港下起滂沱大雨，但仍無阻爆疫地盤復工，上班時間大批工友擠在入口，並自行填寫電子健康申報表；進入地盤前工友亦需出示有關證件，予管工拍照備案。地盤入口設有探熱設施，並有管工協助工友填寫健康申報表，申報內容包括過去2天是否有出現症狀、以及過去2周有否接觸確診個案等。

惟記者問及地盤爆疫事件時，大部份工友都封口避談，有工友表示「唔講得咁多嘢，費事俾公司搞着」。有2名不願上鏡的工友指，他們均有拎取衞生署的樣本樽，至目前仍未有檢測結果，惟公司安排今日復工，作為「打工仔」亦惟有服從。他們又批評，僅靠填寫簡單健康申報表及探熱並不足以防疫，擔心地盤一旦爆發疫情，自己亦難以倖免。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！