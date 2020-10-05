沈祖堯暗駁伍淑清「棄青年」論

【本報訊】美心集團創辦人長女伍淑清去年在抗爭運動期間發表「放棄」年輕人論，引起爭議。中文大學醫學講座教授、前校長沈祖堯昨日不點名回應此番言論，指不同意要放棄這一代年輕人，形容此說法等同放棄未來，呼籲各方互相聆聽。

「如放棄未來」

沈祖堯昨出席商台節目時表示，不同意有人稱要放棄這一代年輕人的說法，認為本港年輕人很有創意和活力，形容上述說法等同放棄未來，希望各方互相聆聽，就算不同意，也給予機會發聲。他又稱，明白年輕人看不到前景，但認為不要覺得買不起樓就等於沒有前途、不能結婚生子，鼓勵他們外出工作幾年，再回港貢獻社會。

理大前應用社會科學系助理教授、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，「（上位者）放唔放棄，都係要交棒畀年輕人」，惟港府現時只會以窮追猛打的方式，去對付與其持不同意見的年輕人，例如對反修例示威者判重刑、修改教科書等。他認為，單靠打壓令示威者噤聲難令年輕人心服，港府應恢復對話，並檢討社會現存的制度不公問題。

去年伍淑清接受中國官媒《環球時報》專訪，稱香港長年忽視對年輕人的國民教育，導致他們被社交媒體洗腦，又稱自己會「放棄」這些年輕人。有關言論一出，立即引來網民批評，笑指現在應是青年人放棄美心，有網民更直指「一個呀婆話自己要放棄兩代年輕人，真係睇到我R爆頭」，批評伍的思想故步自封，「世界好快放棄你就真」。

此外，沈祖堯早前交代自己明年會到新加坡南洋理工大學出任醫學院院長，令人聯想與目前香港政治環境有關。他在節目中解釋，南洋理大規模較小且仍在發展，有更多空間讓他嘗試新事物。他指，機械人技術已進入醫療各領域，醫科教育須有大改革，認為新加坡政府作風較進取。