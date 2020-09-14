超級單車徑踩到爆胎險象環生 區議員斥政府決策官僚 施工計劃不協調

新界單車徑網絡延誤多時，上月終於陸續完工，全長60公里的路線貫穿新界東西，連接馬鞍山至屯門，被稱作「超級單車徑」。惟Locobike負責人Ken實地試踩時「踩到爆胎」，不時出現單車汽車爭路的險象。北區區議會主席羅庭德批單車徑籌備過程官僚，無法便利北區居民交通。

2017年時共享單車一度成行成市，如今只剩下「藍色車」Locobike尚在營運，Locobike負責人程俊豪（Ken）分析，過往用家騎車時間多數為1.5小時，假日用戶八成都是使用單車徑，相信超級單車徑作為香港最長單車徑，有助鼓勵單車代步，故打算新路線啟用後，投放更多單車在上水和屯門。

路牌指示不清易迷路

為了先視察環境，其公司兩位同事Kenneth和Hassan早前實地試踩，Kenneth第一次用自己私伙車試車時「踩到爆胎」，補完再爆，結果要中途離場。

第二次，二人騎Locobike由大埔到新田，今次沒有爆胎，但同樣見到不少單車與汽車爭路，險象環生，加上路牌指示不清，容易迷路。

Ken認為啟用初期，路況仍未理想，不太適合初學者，但會騎共享單車的，主要是初學者，故打算拍片，提示用家該路段的注意事項，減少意外發生。由於騎畢整條單車徑約需6小時，所需體能較強，「共享單車可以按自己能力，中途可以鎖返架單車，唔使一定要由馬鞍山，過咗上水之後可能要到元朗先還到車」。

Ken承認共享單車難免會與傳統單車舖造成競爭，但其共享單車本身無法轉波段，傳統單車店出租的單車配置較高階，吸引喜歡騎較長途的用家，「如果係一大班朋友踩車，我哋啲車都冇咁多，佢哋都會去返單車舖度租」。

決策拖拉官僚 難便利居民

對於上水至古洞一帶單車徑斷續，北區區議會主席羅庭德估計是因為新界東北發展計劃，收地問題所致，二來單車徑由不同部門負責，施工計劃不協調，「呢啲超級單車徑已經係好突破框架咁去做規劃，不過好可惜咁樣爛尾」。他又指，現時單車徑籌備過程官僚，發展局負責規劃，卻由運輸署負責交通安排，以致決策過程拖拉。

羅庭德認為，超級單車徑定位偏向悠閒、康樂用途，未能真正便利北區居民日常交通。上水鄉郊地區居民出入很依賴單車，奈何現時卻欠缺貫通區內的完整單車徑，而北區的巴士線只有70K，走勻粉嶺至上水足足約45分鐘，相當費時。

早前北區區議會舉行會議，會上論及7月在坪輋路發生一宗致命交通意外，建議興建更多單車徑支線覆蓋上水鄉郊各處，但運輸署以人流及車流不足為由拒絕，「你點樣無啦啦喺一條冇單車徑嘅路段，可以chok到個單車需求出嚟呢？⋯⋯鄉郊地區單車徑係好好嘅樞紐，帶啲人去某個大站或交通交滙處，例如古洞雖然話會發展，但依家仲有好多村落㗎嘛，燕崗、河上鄉等，村民可以踩單車到某個點再上車，咁都係解決交通問題嘅方法」。

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