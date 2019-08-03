【本報訊】警方國安處成立後頻頻出動，多名政治人物被捕。其中曾代表民主派參選立法會飲食界的網媒「PPPN international」創辦人伍永德10月1日被國安處人員以「串謀有意圖傷人」罪名拘捕，但涉及案件是去年12月發生，即國安法生效前。立法會議員質疑警方藉此打壓異己，製造寒蟬效應。

網媒「PPPN international」日前在facebook專頁公佈，創辦人伍永德早前被捕，律師指罪名為「串謀傷人」，他其後獲釋候查。本報曾向「PPPN international」及伍查詢詳情，昨晚未獲回覆。北京喉舌《文匯報》昨日引述消息指，伍懷疑涉與「屠龍小隊」案件有關。

獲准保釋候查

警方回覆指，國安處人員經深入調查後，10月1日在灣仔區拘捕一名34歲姓伍本地男子，涉嫌與一宗去年12月發生的「串謀有意圖傷人」案有關。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

民主黨立法會議員許智峯認為，警方此舉變相證明國安法有追溯力，「所有罪行都拉埋嚟講」，當警方出動國安處拘捕時，目的只有一個，就是令後果更嚴重。他解釋，國安法第43條列明，警方可搜查可能存有犯罪證據的處所，毋須經法庭批准，影響亦更大。

許智峯續說，國安處較少針對普通市民，主要涉從政人物，如香港眾志常委羅冠聰、前本民前發言人黃台仰、前香港眾志成員周庭等。他認為警方拘捕伍永德是打壓異己，製造寒蟬效應。

民權觀察成員沈偉男表示，國安法不設追溯期，若國安處人員拘捕人士涉及的罪行發生於7月1日前，他質疑當中是否有「隱藏」的追溯期。沈憂慮警方利用被捕人士於國安法生效前的行為，斷定之後有否違反國安法。

沈偉男又說，「串謀有意圖傷人」罪未必與國安法有關，若警方出動國安處調查，應交代原因，否則應循一般程序調查。由於國安處有較大權力，沈偉男憂慮若動輒出動國安處人員，對被調查人士的保障會大大減少。

截至昨日，共28人涉嫌違反危害國家安全的行為和活動被警方拘捕，罪名包括分裂國家罪、恐怖活動罪、發表煽動文字罪、無牌管有槍械罪、未經許可入口戰略物資罪、藏有攻擊性武器罪等等。其中三人已提堂，其餘被捕人則獲准保釋候查。