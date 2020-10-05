全球圍中︱滑鼠娘娘籲聯署制裁中共 遭恐嚇停止行動：否則不能返港

在德國留學、外號「滑鼠娘娘」的鄺頌晴，早前與曾被中國驅逐出境的德籍清華大學學生穆達偉（David Missal）發起聯署（https://bit.ly/35Z4LDD），呼籲德國聯邦政府制裁中國後，鄺頌晴隨即在WhatsApp收到多個恐嚇短訊，近日更被一名自稱公務員的人士警告她必須停止聯署行動，否則將不能返港。

外號「滑鼠娘娘」的鄺頌晴今日（5日）在Twitter表示，完全明白因發起今次聯署反對中國政府違反人權，而可能導致的後果，包括遭言語和實質上的騷擾，以及永遠不能返港。

鄺頌晴坦言，對於自己被恐嚇感到極度反感，但認為與那些受到香港警暴折磨、虐待，以至性騷擾的手足，以及現時仍在內地被拘留的12名港人來說，她其實已經十分幸運，亦無任何理由作出投訴。

鄺頌晴認為，自己近日已收到和將會收到的恐嚇，清楚說明中共如何嘗試透過威嚇和製造恐懼的手法，打壓香港民主運動，她呼籲香港人參與聯署，並參與任何反對中共的行動。

穆達偉今日亦在Twitter表示，他對於鄺頌晴只是行使基本的言論自由亦遭到恐嚇，感到難以置信，認為中共的干預是不能接受。

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