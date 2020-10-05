Fasi認為現時缺乏統一部門推動單車政策，大部份公園、郊野公園、屋苑都不准單車進入，而坊間對學習單車存有誤解，「咩為之識踩單車？好多人以為識平衡就夠，其實控制到部單車都好緊要，特別呢條新單車徑好多出入路口、上落斜路，如果你唔係好靈活運用煞車技術、轉彎同過馬路知識，都有一定危險……政府解決意外嘅辦法就係唔畀踩、推車，但無做嘢去提升踩單車人士技術」。

教練盼推廣踩車文化

自從牛下女車神李慧詩在世界賽上屢獲佳績，單車館落成，加上新單車徑開通，單車運動越來越受歡迎。疫潮下人們work from home，多了時間運動，Fasi成立的「形動單車」公司報班人數也大升八成，奈何疫情下，即使需求殷切，當7月第三波疫潮爆發，政府推出二人限聚令，Fasi無法知道，究竟其公司是否受第599F章限制，界線模糊，故穩陣起見，亦只能開辦私人班，令他們收入大減。

他指出，現時香港缺少適合大人學單車的地方，平時學習就只能到單車徑，但單車徑非常繁忙，不太適合學車，交通安全城則是小朋友限定，將軍澳單車館只是場地單車訓練之用。Fasi無奈道，「之前我哋開班，喺單車徑上堂，有人走埋嚟鬧，問我哋有無申請。有啲駕駛人士話，『點解有單車館、有場地，踩單車啲人仲要出馬路踩？』咁點解有運動場，啲人仲要跑馬拉松？」他認為，香港單車設施其實稍為調整就可以，反而市民的技術和態度有待改善，希望政府能趁單車熱潮，由小學開始推行普及單車教育。