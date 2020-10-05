教育淪陷︱教局新指引要求5科目避免太多評論問題 資深教師質疑與課程要求相違

教育局一再出手管控教科書內容，上月更修訂供出版社參考的《課本編纂指引》，在初中中史、歷史、地理、宗教，以及生活與社會科的指引中，新增「避免包含太多涉及評論的問題」的要求；中史科指引更指不少漫畫「不時充滿偏見」，採用時「應特別小心」。惟去年出爐的初中中史和歷史科課程指引均列明要培養學生評論的能力，有資深教師質疑教局有關要求與課程不相符。

現時教育局就中、小學各學科向出版社提供《課本編纂指引》，教育局上月更新有關指引，其中在初中中史、歷史、地理、宗教，以及生活與社會科均新增相同內容，指課本應着重幫助學生「獲取知識和建構理解」，並「避免包含太多涉及評論的問題」，又應避免在沒有提供足夠資料下設置「涉及較廣範圍的問題」，以免學生以片面資料和有限個人認識「作空泛的回應」。

初中中史科和歷史科的新版《課本編纂指引》亦提及插圖的問題，其中中史科編纂指引更指不少漫畫及畫作「有強烈主觀的立場，表達對某史事的觀點不時充滿偏見」，要求出版社在採用時「應特別小心」，並要盡量使用歷史照片而「避免使用可能並不持平的畫作」。歷史科編纂指引亦要求出版社使用插圖和資料時要「避免使用帶強烈主觀立場和偏見的材料」。

翻查去年才更新的初中中史和歷史科課程指引，均有提及要培養學生的評論或評價能力。其中《中國歷史科課程指引（中一至中三）》列明課程有7個學習目標，其中第2個便是讓學生採用不同方法理解和整理歷史資料，並「以求真持平的態度分析及評偵不同的史事，從而培養他們客觀分析與評價史事的能力」；該指引亦建議教師要循序漸進地增強學生「評論史事的能力」。

至於《歷史科課程指引（中一至中三）》亦列明，歷史科其中一項重要作用是培養學生歷史探究能力，而歷史探究需要學生提出問題，並「運用搜尋、分析、以及評論資料的技能」，將資料轉化成證據，「並形成有依據的論點或詮釋」，深化自己對該段歷史的了解。

曾參與編撰教科書的資深中史科教師陳志華認為，上述編纂指引的內容與課程不相符，事實上現時課本亦會按「論從史出」的精神，不會憑空要求學生評論，編排上亦會配合學生程度，一般中一上學期不會要求學生做評論題目，待他們對該科有基本掌握後，至中一下學期以至中二、中三才會有較多評論題。陳認為，當局有需要講清楚題如何為之「太多」評論題。

至於插圖問題方面，陳志華指出，現時所有中史和歷史科教科書均要送審，全部經過教育局審閱才「出街」，若當局認為內容有問題大可在送審程序中向出版社提出，從現時的教科書亦看不到有明顯的插圖主觀或帶偏見問題，不明白為何要在指引增加有關內容。

《蘋果》已向教育局查詢，正等候回覆。

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