團體倡Ｎ無津貼恒常化

【本報訊】關愛基金「N無津貼」今日起接受四人及五人或以上住戶申請，津貼金額分別為14,500及15,500元，截止日期為11月30日。關住基層住屋聯席實習社工蘇國軒表示，劏房戶最大支出為租金開支，一筆過津貼實際幫助不足，促請政府將「N無津貼」恒常化。

今接受四人以上家庭申請

關愛基金今日開始接受四人及五人或以上住戶申請「N無津貼」，受惠住戶不可領取綜援及沒有在港擁有物業，四人、五人及六人或以上家庭每月入息須不超過33,500、36,900及40,800元，四人家庭可獲津貼14,500元，五人或以上家庭一律可得15,500元津貼額，截止申請日期為11月30日，合資格住戶可以透過郵寄或親身到協助推行項目的服務單位遞交申請表。

關注基層住屋聯席今日公佈調查，倡議「N無津貼」恒常化，聯席實習社工蘇國軒表示，劏房戶的住屋開支佔每月支出四、五成，但政府針對劏房戶的支援卻極少，一筆過的津貼對基層實際幫助不大，津貼恒常可為基層帶來較穩定的津助。聯席建議政府研究「N無津貼」恒常化的必要性，以及落實劏房租金津貼。

關愛基金7月2日推出項目，早前已分別接受一人、兩人及三人住戶申請，截至9月30日基金秘書處已接獲超過5萬份申請。