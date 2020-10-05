武漢肺炎︱食環揭爆疫酒吧China Secret僅持小食牌 交警方跟進

滯港泰女（第5098號個案）及22歲IVE男學生（第5107號）懷疑曾於同一晚，到訪尖沙嘴赫德道China Secret酒吧。食物環境衞生署發言人指，該處所的酒牌登記店名為「CLUB BRO」，小食食肆牌照的登記店名則為「China Secret」，酒牌持牌人如欲更改領有酒牌處所的店名，須向酒牌局提出申請，該署會將有關事宜轉交警方跟進。

食環署發言人又指，根據食物及衞生局局長按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）就餐飲業務處所發出的最新指示，處所經營者和從業員必須嚴格遵從並符合一系列的規定及限制，當中包括酒吧或酒館內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於兩人同坐一桌。

在8月至9月初期間，該署人員曾巡查該處所4次，惟未發現違反《規例》就餐飲業務處所發出當時生效的指示。該署今日再派員到上址巡查，由於該處所正暫停營業，已聯絡有關負責人，作出查問並跟進巡查事宜，亦會繼續留意上址情況及採取適當行動。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！