疫情速遞︱2患者疑同日訪尖嘴酒吧 師奶陪泰友遊尖嘴染疫（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎疫情或再起變數，昨日（4日）雖然新增僅5宗確診，當中3宗輸入、1宗與其他個案相關及1宗源頭不明，然而仍有逾10宗初步確診。昨日的不明源頭個案是一名27歲泰籍家庭主婦（第5111號個案），與家人同住青衣長宏邨宏勇樓，曾到青衣長發街市及青衣城，9月20及26日曾帶一名泰國女同鄉到尖沙嘴遊覽，其後同鄉於泰國確診。當局正與泰國衞生當局聯絡，但未獲回覆，衞生署已向泰國領事館及警方求助。

此外，滯留香港半年、早前確診的泰籍女子（第5098號個案）與本月3日確診的22歲IVE男生（第5107號個案）懷疑都曾於9月23日去過尖沙嘴赫德道的China Secret酒吧。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，據了解當晚有6至7枱顧客，人數不超過100人，衞生署會安排他們進入檢疫中心。張又表示，確診IVE男生指，留意到當日鄰桌是一枱泰國人，故她初步相信2宗個案可能相關，但需要再找證據核實。

本港疫情

●確診（截至10月4日 16:32）

5,113宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,861宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

115名確診者仍留醫，10人危殆（包括第1401、1989、2912、3496、3764、4641、4706、4833、4937、4990號個案）、8人嚴重（包括第1650、3904、4100、4101、4433、4746、4788、5088號個案）。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月4日00:00）

兩岸疫情最新情況：大陸累計死亡病例4,634宗，確診病例85,434宗。台灣累計確診517宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月4日06:55）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,375萬，全球死亡人數超過103萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾737萬宗，死亡人數逼近30萬人。印度確診人數突破647萬，位居全球第二，死亡人數突破10萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家，亦是全球三個病亡人數破10萬的國家之一。巴西確診人數超過490萬，死亡人數逼近14.6萬。俄羅斯確診人數逼近120萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

確診入院的美國總統特朗普周六在Twitter發文，表示在醫護照顧下感覺良好，說過去半年抗疫努力已取得巨大進步，白宮醫生康利（Sean P. Conley）周六表示特朗普病情好轉，說他情況「十分良好」，團隊感到「十分高興」。不過，有消息人士周六向白宮記者表示，特朗普上周五入院前要在白宮吸氧，過去24小時某些生命體徵「十分令人擔憂」，入院後情況才有改善，未來48小時會是關鍵，而他的康復之路「仍不明朗」。

英國政府周六通報破紀錄的12,872宗單日確診新症，是周五通報數字的差不多兩倍，亦打破上周二的7,143宗紀錄。當局歸咎是技術問題導致通報延誤。

疫情反彈，英格蘭北部周六午夜起收緊防疫限制，利物浦、哈特爾普爾（Hartlepool）、米德爾堡（Middlesbrough）、沃靈頓市（Warrington）等地禁止家戶之間登門拜訪。至今英國逾1/3人口受嚴格防疫措施影響。

法國周六通報過去24小時錄得近1.7萬宗確診，刷新上周的單日新症數紀錄，累計增至606,625宗確診。單日新增死亡人數為49，累計32,198死。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,373,881 (209,284)

印度 6,473,544 (100,842)

巴⻄ 4,906,833 (145,987)

俄羅斯 1,198,663 (21,153)

哥倫比亞 841,531 (26,397)

秘魯 821,564 (32,609)

⻄班牙 789,932 (32,086)

阿根廷 779,689 (20,599)

墨⻄哥 753,090 (78,492)

南非 679,716 (16,938)

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